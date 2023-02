Bonus bollette imprese 2023/ Un mese di tempo per inoltrare la domanda

Per quanto riguarda il bonus bollette elargito alle imprese 2023 c’è ancora tempo per presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate. Ecco chi potrà ottenere l’agevolazione e in che modalità deve richiederla. Si tratta di un’agevolazione molto utile anche visti i rincari delle utenze del 2022 che hanno letteralmente messo in ginocchio alcune imprese.

Bonus bollette imprese 2023: chi può richiederlo

Il bonus bollette 2023 elargito a tutte le imprese che hanno intenzione di ottenere l’agevolazione potranno inoltrare la domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023. Infatti l’Agenzia delle Entrate ha approvato il 16 febbraio 2023 la modulistica necessaria per consentire alle imprese di ottenere l’agevolazione energetica.

Per poter inoltrare la domanda all’interno del sito. Il modulo con cui viene effettuata la richiesta deve contenere alcune informazioni essenziali: il codice identificativo del credito, l’importo speso per il prodotto energetico a cui è destinata l’apparecchiatura, l’importo del credito concesso, sulla base della percentuale determinata per ciascuna agevolazione.

Bonus bollette imprese 2023: entro quando inoltrare la domanda

È possibile richiedere una sola volta il bonus bollette imprese 2023 entro un’unica domanda infatti dovrà essere incluso l’intero ammontare di tutti i crediti emessi nel periodo di riferimento. vale a dire dovranno essere inseriti i dati relativi all’importo complessivo speso in compensazione con il modello F24 fino alla data della comunicazione. Una volta che la domanda sarà accettata il bonus sarà erogato.

È bene precisare che chi non inoltra la domanda entro il 16 marzo perderà il diritto di usufruire del bonus energia o del bonus bollette imprese 2023.











