Bonus bollette invalidi 2022/ Cos’è e come richiederlo: ecco a chi spetta

Oltre al bonus bollette 2022 in favore a tute le famiglia con disagio economico, il governo Draghi ha varato anche quest’anno i fondi per il bonus bollette disagio fisico, destinato a tutte quelle persone che necessitano, per malattia o infermità, di un contributo per il pagamento di forniture energetiche

Bonus bollette invalidi 2022: di cosa si tratta

Come misura di welfare in favore a tutte le famiglie con forte disagio economico, anche il bonus bollette invalidi 2022 fa parte delle misure di bonus sociali contemplati dal governo Draghi ed erogati mediante Arera, (l’Autorità di regolazione per Energia Reti ed Ambiente n.d.r.). Questo aiuto è volto a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico.

Bonus bollette invalidi 2022: come ottenerlo

Differentemente dai bonus bollette per il disagio economico, il bonus bollette invalidi 2022 va richiesto attraverso la presentazione di una domanda presso i CAF abilitati o i Comuni. Qualora il soggetto fragile sia impossibilitato a recarsi agli sportelli, è necessario che venga compilato un modulo D così da delegare un terzo che compilerà la domanda al suo posto.

Bonus bollette invalidi 2022: a chi spetta, i requisiti

Per ottenere il bonus bollette invalidi 2022 è necessario che il soggetto risponda a determinati requisiti e presenti i seguenti documenti:

Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di:

un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute; la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale; il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero; l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;



il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;

il modulo B compilato;

compilato;Al fine di poter ottenere il contributo è necessario indicare le informazioni relative all’utenza reperibili nel contratto di fornitura, come: codice POD, si tratta di un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Questo codice resta sempre uguale anche quando si cambia fornitura;

la potenza impegnata o disponibile della fornitura.Per la richiesta del bonus per disagio fisico, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

Bonus bollette invalidi 2022: quanto si risparmia?

Arera ha stilato una tabella indicativa dei costi che sarà possibile risparmiare in bolletta attraverso la presentazione della domanda per il bonus bollette invalidi 2022 e che si differenzia per una:

Fascia minima fino a fino a 600 kWh/anno comporterà un risparmio per il contributo straordinario relativo al primo trimestre (CCE) più il bonus straordinario (CCI) che va dai 90 euro ai 152 a seconda che si abbia una potenza di 3 Kwt/anno o di 4,5 Kwt/anno.

La fascia media comprende consumi che vanno da 600 a 1200 kWh/anno con un risparmio stimato da 153,90 a 215,10;

La fascia massima con un consume di oltre 1200 kWh/anno ed un risparmio da 222,30 a 277,20.

