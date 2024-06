Bonus bollette luce 2024/ I requisiti e come accedere (ultime notizie oggi 28 giugno)

Il Governo italiano, per fare fronte al caro della vita e dare un maggiore sostegno a tutte le famiglie italiane, ha introdotto il bonus bollette luce 2024 ovvero un contributo del valore di 1200 euro destinato a tutti coloro che decidono di installare delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

L’obiettivo primario dell’agevolazione è quello di alleggerire – quanto più possibile – le bollette delle luce e in contemporanea di spronare maggiormente la mobilità sostenibile.

Bollette luce 2024: requisiti da rispettare

L’incentivo appena messo in campo dal Governo, ha due principali obiettivi: incentivare la mobilità elettrica andando a ridurre l’impatto sull’ambiente e ridurre i costi del carburante nel lungo termine.

Il bonus – del valore di 1200 euro – è destinato non solo alle famiglie, ma anche ai condomini che – come già accennato – vogliono installare le colonnine per la ricarica delle auto a batteria.

Per poter accedere al bonus sarà necessario che i dispositivi per la ricarica siano stati acquistati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso: le colonnine dovranno non solo rispettare determinato requisiti, ma dovranno possedere tutte le dichiarazioni di conformità i quali dovranno essere a norma di legge.

Una cosa da non dimenticare è che il bonus bollette luce 2024 copre anche le spese relative a:

Sicurezza;

Collaudi;

Impianti elettrici;

Connessione alla rete elettrica.

Come ben sappiamo l’automotive si sta facendo sempre più strada nel mercato automobilistico, motivo per cui è bene conoscere tutti i vantaggi che si possono trarre scegliendo una vettura elettrica:

Viaggi molto più sostenibili ed economici;

Si evitano i costi del carburante, che sono sempre più alti;

Si contribuisce a una netta riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Il bonus bollette luce 2024 – introdotto dal Governo – rappresenta un'ottima occasione per tutte le famiglie italiane, in quanto alleggerisce il costo delle bollette e incentiva maggiormente l'utilizzo dell'elettrico per gli spostamenti.











