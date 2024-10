Tra le disposizioni inserite nella nuova legge di Bilancio c’è il bonus nuove nascite, una misura una tantum con cui il governo Meloni vuole aiutare le famiglie alle prese con le prime spese per i figli. All’articolo 31, nella parte dedicate appunto alle misure per le famiglie, si forniscono i dettagli sul contributo introdotto per i nuovi nati. Del resto, nella conferenza stampa dopo il via libera della Manovra in Cdm non erano stati forniti, ma con l’uscita di una prima bozza del testo sono emersi alcuni aspetti del bonus nuove nascite.

Ad esempio, possono farne richiesta coloro che hanno un figlio nato o adottato dall’1 gennaio 2025. A queste persone è riconosciuto un importo di mille euro, che viene erogato il mese dopo la nascita o l’adozione. Si tratta di una misura una tantum, quindi viene erogata una sola volta. Questa misura non incide sul reddito complessivo e viene corrisposto sia per i nuovi nati di cittadini italiani o di altri Stati dell’Ue, in alternativa che hanno diritto o permesso di soggiorno.

BONUS NUOVE NASCITE, REQUISITI E POSSIBILI MODIFICHE

Il bonus nuove nascite non sarà riconosciuto a tutti i genitori, perché sono previsti requisiti precisi. Ad esempio, riguarda i nuovi nati o adottati nel 2025, inoltre è previsto un requisito legato al reddito. Quindi, il nucleo che richiede tale misura deve avere un valore ISEE che non deve superare i 40mila euro all’anno. Per questa misura il governo Meloni prevede una spesa di 700 milioni di euro spalmata nel prossimo biennio. Infatti, si parla di 330 milioni per l’anno prossimo, 360 milioni per il 2026.

Per quanto riguarda la domanda per il bonus nuove nascite, bisognerà farla all’Inps, che fornirà nelle prossime settimane i dettagli riguardanti le modalità di presentazione della richiesta per ottenere tale contributo. D’altra parte, il provvedimento potrebbe subire delle variazioni per quanto riguarda la somma e i requisiti. Infatti, nella bozza si precisa che in caso di scostamenti sulla previsione di spesa si potrebbe procedere con il ricalcolo dell’importo annuo e del valore Isee.

