Bonus centri estivi 2022/ Domande in scadenza il 20 giugno, ecco chi può richiederlo

Anche quest’anno i dipendenti ed i pensionati della pubblica amministrazione che hanno deciso di andare in vacanza ottenendo un contributo statale fino a 100 euro a settimana per quattro settimane, possono fare richiesta fino al 20 giugno 2022. Il bonus di 400 euro finanzierà l’iscrizione ai centri estivi 2022 dei bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.

Bonus centri estivi 2022: in cosa consiste

Le domande potranno essere inoltrate sul sito dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) entro le ore 12 del giorno 20 giugno 2022.

Una volta chiuse le domande si passerà a stilare una graduatoria che sarà pubblicata sul sito entro il 20 luglio e darà precedenza è i nuclei familiari che presentano un ISEE più basso e versano in condizioni di disagio economico, ad esempio i nuclei monoreddito.

Tuttavia la precedenza assoluta sarà riservata agli orfani oppure alle persone con disabilità, che oltretutto beneficeranno di 500 posti di riserva.

Bonus centri estivi 2022: requisiti

Le famiglie a cui sarà riconosciuta l’erogazione del bonus centri estivi 2022, ne vedranno la ricezione entro il 31 dicembre 2022.

Il contributo è diretto anche ai figli affidati e agli orfani oppure hai figli di coloro che sono dipendenti pubblici o pensionati iscritti all’INPS. Il contributo copre tutte le spese sostenute per le attività ludico ricreative, sportive, vitto e alloggio, gite estive e coperture assicurative.

Bonus centri estivi 2022: come inoltrare la domanda

La domanda per il bonus centri estivi 2022 può essere inoltrata in modalità telematica nell’area riservata INPS alla sezione “domande welfare in un click” alla sezione “centri estivi 2022”.

Benché una famiglia possa versare in condizioni di disagio economico e rientrare all’interno dei requisiti, è necessario che abbia presentato una DSU oppure un ISEE ordinario o ISEE per minorenni. Non è possibile dunque inoltrare domanda se non si è in possesso di questa documentazione.

Il bonus per i centri estivi tuttavia non è compatibile con altri bandi come estate InpsIeme Italia 2022 oppure estate InpsIeme all’estero.











