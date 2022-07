Bonus chef 2022/ Credito d’imposta di 6000 euro, ecco come richiederlo

Tutto pronto per poter richiedere il Bonus Chef 2022, il credito d’imposta relativo al finanziamento per le spese sostenute per l’aggiornamento professionale e acquisto di materiale durevole per cuochi professionisti, all’interno di alberghi e ristoranti.

Il credito d’imposta consente di ottenere fino ad un massimo di 6000 euro ed è destinato a sostenere le spese nella misura del 40% da calcolare sui costi sostenuti per acquistare beni strumentali durevoli oppure per partecipare a corsi di aggiornamento professionale legati all’esercizio dell’attività di cuoco. Il contributo darà un maggior respiro al settore della ristorazione che durante la pandemia ha subito enormi problemi e cali di fatturato, le riqualificazioni del personale dunque si rendono necessarie.

Irpef e Superbonus/ L'agenda di governo del premier Draghi tra Fisco e PNRR

Bonus chef 2022: chi può richiederlo e quali spese copre

Il governo ha stanziato un milione all’anno per tre anni che non potranno essere incrementate, infatti il Ministero dello sviluppo economico e quello del lavoro e dell’economia hanno fissato delle regole che prevedono una riduzione del beneficio se le domande dovessero superare le risorse messe a disposizione.

Bonus latte artificiale/ Come ottenere 400 euro per i proprio figli

La risorsa potrà essere richiesta sia in qualità di lavoratori dipendenti, sia in qualità di lavoratori autonomi con partita IVA , purché siano provvisti del codice ateco 5.2.2.1.0 quindi corrispondente all’attività di cuochi in alberghi e ristoranti.

Il bonus potrà essere speso per l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari. Per l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Bonus chef 2022: come inoltrare la domanda

La domanda potrà essere inoltrata per via telematica seguendo la procedura definita sul sito del Ministero dello sviluppo economico e dovranno necessariamente essere indicati i requisiti, l’elenco delle spese sostenute e la documentazione giustificativa, i pagamenti tracciati.

Bonus affitto regionale/ Quanto risparmiare Regione per Regione e i requisiti

Una volta riconosciuto il bonus chef 2022, questo potrà essere pagato attraverso il modello F24 in via telematica. Il pagamento a quel punto sarà erogato dall’agenzia Invitalia che gestirà i fondi per conto del Ministero dello sviluppo economico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA