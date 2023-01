Bonus colf e badanti 2023/ Come funziona e quali requisiti sono necessari

Il Bonus colf e badanti rappresenta una novità voluta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e introdotta nel Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso . La misura si inserirebbe nel novero di interventi cui mira il Governo Meloni per ridurre e contrastare ogni forma di lavoro in nero. I dati al riguardo infatti, allo stato attuale, non sono incoraggianti: si parla di oltre 780.000 lavoratori irregolari su 1,5 milioni di domestici. Introdurre quindi un’agevolazione con riguardo ad un settore che impiega prevalentemente donne e stranieri vuole essere un modo per spingere le famiglie che si avvalgono di queste figure a regolarizzare le collaborazioni domestiche.

Il bonus in oggetto è stato annunciato il 19 dicembre 2022 ma si conoscono ancora pochi dettagli in merito. Non è ancora chiaro, ad esempio, quale sarà il suo importo e quando esattamente potrà essere richiesto. Quel che è certo è che costituirà un incentivo per tutte quelle famiglie che hanno bisogno di avvalersi di colf e badanti, andando a coprire buona parte delle spese connesse alla regolarizzazione del rapporto di lavoro.

Come usufruire del nuovo bonus colf e badanti

Come avviene per gran parte dei bonus messi in campo dai governi che si sono succeduti nell’ultimo biennio, anche in questo caso il requisito essenziale per godere del bonus colf e badanti attiene all’indicatore ISEE. Più il valore sarà basso più elevato sarà il contributo statale mensile di cui potrà usufruire il nucleo familiare interessato. In questo modo si vuole andare incontro a quelle famiglie con maggiori difficoltà economiche che finora si avvalevano dell’eventuale indennità di accompagnamento per poter pagare i lavoratori domestici e le badanti. Al momento però non sono ancora stati resi noti i limiti ISEE.

Il bonus non verrà corrisposto in maniera automatica ma occorrerà inoltrare una specifica richiesta. A tal proposito verrà predisposta un’apposita sezione sul sito Inps in modo che ciascuna famiglia possa procedere autonomamente con la richiesta. E verrà anche attivata una specifica applicazione in un’ottica di un sempre maggiore snellimento burocratico e di un contatto diretto con gli utenti che avessero bisogno di chiarimenti e informazioni.











