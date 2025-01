Dalla giornata di oggi, 31 gennaio 2025, è possibile fare domanda per avere il Bonus Cultura 2025, una card da minimo 500 euro destinata a coloro che hanno compiuto 18 anni l’anno scorso, di conseguenza coloro che sono nati nel 2006. Nulla di clamoroso, visto che il bonus in questione viene stanziato sempre l’anno successivo a quello della maggior età, di modo che possa usufruirne anche chi ha festeggiato il compleanno lo scorso 31 dicembre 2024. Si tratta ovviamente di una grande opportunità per i 18enni per fare incetta di cultura tenendo conto che il compenso elargito può arrivare fino a 1.000 euro per acquistare beni e servizi culturali.

Nel Bonus Cultura 2025 è presente infatti la Carta della Cultura Giovani, ma anche la Carta del Merito, quest’ultima riservata solo ed esclusivamente a quegli studenti che meglio si sono distinti in ambito scolastico, ottenendo quindi il massimo dei voti. Entrambi hanno un valore di 500 euro ciascuno, che sommati danno appunto la cifra di 1.000 euro di cui sopra, essendo cumulabili fra loro (una non esclude l’altra). Il via alle richiesta scatterà questa mattina, precisamente fra un paio d’ore, alle 11:00, e per fare domanda bisognerà recarsi presso il sito ufficiale del ministero della cultura, e poi sulla sezione dedicata.

BONUS CULTURA 2025 NATI 2006: DOVE FARE RICHIESTA

Per individuare l’indirizzo giusto vi basterà aprire Google e digitare ministero della cultura, e a quel punto vi apparirà già il link alla sezione del portale dedicata, o eventualmente potrete scrivere Bonus Cultura 2025. Attenzione, non c’è da affrettarsi e fare tutto subito oggi, visto che i fondi messi a disposizione sono per tutti i 18enni, di conseguenza avrete tempo cinque mesi, fino al 30 giugno 2025, per fare richiesta, ricordandovi comunque che l’importo potrà essere speso solo ed esclusivamente entro la fine dell’anno in corso, quindi non oltre il prossimo 31 dicembre 2025.

Dicevamo di due card che possono essere richieste online e che prevedono l’assegnazione di un portafoglio digitale da spendere per determinate categorie. Ci sono però dei requisiti da rispettare, ovvero, la Carta della Cultura Giovani è destinata appunto a chi è nato nel 2006, e l’Isee del nucleo famigliare deve essere inferiore ai 35mila euro. La Carta del Merito va invece a coloro che si sono diplomati nell’anno 2024 con almeno 100 o 100 e lode. Bisogna inoltre essere residenti in Italia o comunque essere in possesso di un permesso di soggiorno.

BONUS CULTURA 2025 NATI 2006: L’ELENCO DEI BENI E DEI SERVIZI ACQUISTABILI

Ma cosa si può acquistare con il Bonus Cultura 2025? Moltissime le possibilità che faranno felice la gran parte dei destinatari della card, a cominciare dall’acquisto di libri, sia in formato digitale quanto testi scolastici, ma anche biglietti per eventi dal vivo, così come il cinema, il teatro e concerti. Immancabili anche gli abbonamenti ai quotidiani e ai periodici, anche online, e si possono anche comprare prodotti musicali come vinili e cd. Attraverso il Bonus Cultura 2025 i giovani potranno richiedere anche ingressi a musei e mostre, così come a parchi naturali e archeologici, e infine, ci sarà la possibilità di acquistare dei corsi di danza, teatro e musica.

Ricordiamo che per fare richiesta, come detto sopra, sarà necessario recarsi presso la piattaforma dedicata e bisognerà avere con se i propri accessi digitali, quindi la SPID o la CIE. Non è ben chiaro se sia possibile fare domanda anche fisicamente, magari nei CAF, di conseguenza bisognerà armarsi di tali strumenti. Dopo di che, una volta loggati con i propri dati, si potrà effettuare la richiesta, ricordandovi le due condizioni fondamentali, leggasi avere 18 anni ed avere un Isee non superiore ai 35mila euro. Il Bonus Cultura è stato introdotto per la prima volta dal governo Renzi e in passato si chiamava Bonus 18enne poi diventato 18app e quindi trasformato in Bonus Cultura 2025.