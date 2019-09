Bonus da 2000 euro per rottamazione auto/ Ecco come funziona e chi potrà sfruttarlo

Nella bozza del Dl Clima redatto dal nuovo ministero dell’ambiente, Sergio Costa, è previsto un bonus di 2mila euro, nei confronti di coloro che decideranno di rottamare la propria vettura classe euro 4 o inferiore. Attenzione però, la cifra suddetta non verrà utilizzata come “sconto” per l’acquisto di un’altra vettura, bensì sotto forma di credito di imposta. Come sottolineato dai colleghi di Today, l’utente che rottamerà il proprio mezzo “inquinante”, potrà utilizzare i duemila euro di cui sopra nei successivi cinque anni per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale quanto regionale, nonché altri servizi integrativi come ad esempio la sharing mobility con veicoli elettrici o a zero emissioni. Stando alla bozza, tale beneficio decadrebbe però nel momento in cui il “rottamatore” o un familiare convivente, decidesse di acquistare un’autovettura non a basse emissioni entro 24 mesi dall’erogazione del bonus.

BONUS DA 2000 EURO PER ROTTAMAZIONE AUTO

Attenzione però, perché non tutti potranno sfruttare questi duemila euro, visto che il bonus sarebbe rivolto solamente a coloro che risiedono nelle città più inquinate d’Italia, metropoli che sono attualmente interessante dalla procedure d’infrazione dell’Unione europea. Si tratta quindi delle città situate nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Lazio, nonché Liguria, Toscana, Molise e Sicilia. In base a quanto si legge nella bozza del Dl Clima, il governo avrebbe stanziato in sostegno di tale misura 200 milioni di euro, anche se non sono specificati altri dettagli, leggasi la durata del programma, ne tanto meno quando questo dovrebbe entrare in vigore. Ultima postilla, il bonus sarebbe rivolto anche ai titolari di licenza di trasporto pubblico di piazza e agli autotrasportatori delle città metropolitane.

