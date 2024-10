Il bonus disabilità 2024 è promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili e garantisce l’inclusione sul lavoro e nel terzo settore a favore dei soggetti disabili under 35. L’iniziativa è stata pubblicata dall’Associazione Regionale Abruzzese che ha spiegato come poterlo ottenere.

Da sempre il Governo Meloni ha previsto dei bonus per i disabili, ma questa volta la proposta dell’Associazione FIRA prevede l’assunzione dei giovani che hanno delle disabilità e che possono ottenere un contributo economico in base al settore in cui saranno assunti.

Bonus disabilità 2024: quali requisiti servono?

Il bonus disabilità 2024 prevede l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani under 35 con disabilità. I datori di lavoro che possono aderire all’incentivo devono rientrare nel terzo settore.

Ecco nello specifico le categorie che hanno diritto di assumere i giovani disabili godendo del bonus:

ONLUS: purché tali associazioni siano regolarmente iscritte nel registro ONLUS. Enti del terzo settore: gli enti devono essere iscritti all’RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato che stanno finalizzando il trasferimento verso il registro RUNTS.

In breve le attività che possono accedere al bonus disabilità 2024 sono quelle senza scopo di lucro e che lavorano per aiutare le comunità a star bene e per supportare (con servizi appositi) le categorie svantaggiate.

Bonus disabilità 2024, due tipologie di incentivi

Il bonus di invalidità e disabilità 2024 sostiene l’inclusione dei soggetti in stato di disagio attraverso l’assunzione con un contatto a tempo indeterminato e la conversione dal contratto determinato a indeterminato (anche se si trattasse di un part time).

La finalità ha un duplice vantaggio: favorire la stabilità lavorativa dei giovani disabili e incrementare le assunzioni aiutando le categorie più svantaggiate.

Il budget previsto per la misura è pari a 6 milioni e 115 mila euro. Qualora le risorse finissero e le richieste fossero superiori ai fondi, il allora il bonus di invalidità e disabilità del 2024 verrà distribuito in modo equo al fine di poter soddisfare più domande possibili.

I requisiti per il datore di lavoro

Anche i datori di lavoro dovranno attenersi a delle condizioni specifiche a cui non poter tirarsi indietro. Ecco tre requisiti da soddisfare da parte dell’imprenditore:

Non aver mai violato e né messo in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori; Essere in regola con il documento DURC; Assunzioni coerenti con obiettivi e finalità dello statuto dell’ente.

La scadenza dell’incentivo è fissata al 31 ottobre 2024, e i soggetti interessati dovranno inviare l’istanza tramite il portale INPS rispettando le condizioni spiegate in questo articolo.