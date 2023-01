Bonus energia imprese 2022/ Scadenza prorogata per l’utilizzo dei crediti d’imposta

Tutte le imprese che hanno deciso di usufruire del bonus energia imprese 2022 e che intendono ottenere i rimborsi delle spese sostenute relativamente al terzo e quarto trimestre 2022 per la fornitura di energia elettrica, potranno ottenere un contributo erogato in compensazione o cessione del credito d’imposta. Per poter beneficiare di questa opportunità, dovranno presentare domanda entro una certa data e darne relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.

Bonus energia imprese 2022: le novità

La legge di conversione del decreto Aiuti Quater è stata approvata in via definitiva dalla Camera il 12 gennaio 2023 è alla base della proroga del bonus energia imprese 2022, che viene erogato sotto forma di crediti di imposta per tutte le spese sostenute nel 3° e il 4° e il trimestre 2022. Esistono date differenti tipologie di rimborso: compensazione o credito d’imposta. In quest’ultimo caso esiste anche la possibilità di ottenere i rimborsi dopo aver fatto accesso alla cessione del credito.

Sono state aggiornate tutte le scadenze relative alla compensazione dei crediti di imposta relativamente alla fornitura di energia elettrica per tutte le imprese che hanno sostenuto i relativi costi nel terzo e quarto trimestre del 2022, un periodo attraversato da enormi rincari sia per quanto riguarda il costo di fornitura energetica, sia per quanto concerne l’inflazione che ha fatto esplodere il prezzo di moltissimi beni.

Per questo la compensazione dei crediti di imposta, il bonus energia imprese 2022 è stato prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023. La proroga dunque è di 90 giorni. Per le imprese che hanno optato per la compensazione, confermata la data del 16 marzo 2023 come termine ultimo per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i crediti maturati nell’intero 2022.

Bonus energia imprese 2022: le scadenze aggiornate

Sulla base dell’ordine del termine per la compensazione del credito, e per la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate dei crediti maturati e il termine per la comunicazione di gestione del credito, esistono delle scadenze aggiornate che verranno esposte di seguito nell’ordine già definito:

I Trimestre 2022, 31/12/2022, 16/03/2023, 21/12/2023;

II Trimestre 2022, 31/12/2022, 16/03/2023, 21/12/2023;

III Trimestre 2022, 30/09/2023, 16/03/2023, 21/06/2023;

IV Trimestre 2022, 30/09/2023, 16/03/2023, 21/06/2023.

