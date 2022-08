Bonus fiscali 2022/ Quali resisteranno per la fine dell’anno in tempo di austerity?

I bonus fiscali 2022 introdotti dall’esecutivo per tutto il 2022 non sono tanti come gli anni precedenti poiché Bruxelles, precisamente La commissione Europea, ha stabilito che da giugno 2022 tutte le politiche di welfare dovevano andare diminuendo fino al 2024.

Naturalmente parlando di bonus fiscali, si tratta di tutte le politiche messe in campo per i due anni di pandemia che hanno pesato enormemente sull’economia dei paesi, delle industrie e delle famiglie e che hanno necessitato di sussidi economici. Il conflitto in Ucraina inoltre ha complicato la situazione con il prezzo del gas che è volato a 339 a megawattora.

Bonus fiscali 2022: bonus TV e bonus sociale

Quali sussidi resteranno dunque nel 2022? Si tratta di voucher e accrediti come:

Il bonus TV e rottamazione: si tratta di un contributo per incentivare l’acquisto di una tv o un decoder di ultima generazione, così da favorire l’impatto culturale dei programmi televisivi che non potrebbero essere più visti con le tv di vecchia generazione. Si tratta di uno sconto diretto di 30 fino a 100 euro sul costo complessivo dell’apparecchio.

Il bonus sociale, si tratta del contributo più importante in questo momento anche se lo sconto direttamente in bolletta per le utenze di luce, acqua e gas è ancora troppo limitato. Il bonus è stato introdotto con decreto nel mese di marzo 2022 e viene direttamente erogato dall’Arera in base all’ISEE delle persone. Esiste oltretutto una categoria di bonus sociale destinata essenzialmente alle persone portatrici di handicap o che utilizzano per motivi di salute e alcuni apparecchi che necessitano di molta energia.

Bonus fiscali 2022: bonus trasporto pubblico, internet, asilo nido e psicologo

Il bonus trasporto pubblico, il bonus è volto a ridurre il costo per gli abbonamenti del trasporto pubblico locale con una quota pari a 60 euro. Per la sua erogazione bisognerà attendere settembre quando sarà attivata l’applicazione per l’invio delle domande.

Il bonus internet, è volto a garantire a tutti l’accesso internet e può essere erogato mediante la piattaforma messa a disposizione del mese. Si tratta di un portale ancora non reso pubblico e che prossimamente sarà attivato appunto il bonus concerne uno sconto del 50% fino a 300 euroapplicato direttamente in bolletta dal gestore telefonico per tutte le utenze che avranno attivato un piano internet.

Il bonus asilo nido, si tratta di un contributo che aiuta le famiglie a sostenere le spese per l’iscrizione dei figli all’asilo nido e può essere richiesto sul sito dell’Inps, così come il bonus matrimonio.

Il bonus psicologo: si tratta di un rimborso che seguirà degli scaglioni sulla base dell'indice ISEE e del reddito fino a 40000 euro. Il bonus infatti comprende tre fasce che consentiranno di erogare 200, 400 o 600 euro.











