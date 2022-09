Bonus ISCRO 2022/ Fino a quando gli autonomi possono fare domanda

Il bonus ISCRO 2022 è un’indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, consiste in un contributo mensile che va da 250 a 800 euro per coloro che svolgono un lavoro autonomo. Il contributo viene erogato a partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda e viene riconosciuto soltanto in alcune situazioni.

Si tratta di un contributo riconosciuto soltanto a coloro che sono iscritti alla gestione separata dell’Istituto Nazionale previdenza sociale e serve a sovvenzionare il lavoratore in particolare situazioni. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Bonus ISCRO 2022: requisiti e come funziona

Il bonus ISCRO 2022 è una prestazione riconosciuta ai professionisti iscritti alla Gestione Separata, inclusi i partecipanti agli studi associati o a società semplici, che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni e che rispettano determinati requisiti.

Il requisito fondamentale è l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps e non essere titolare di alcun altro trattamento pensionistico diretto, tanto meno assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

Per lo stesso motivo è necessario che il contribuente, non sia nemmeno titolare di reddito di cittadinanza.

La partite IVA deve essere stata aperta da almeno quattro anni e deve aver prodotto un reddito nell’anno precedente inferiore del 50% della media dei redditi del lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti.

Inoltre bisogna che l’anno precedente alla presentazione della domanda non si sia presentato un reddito superiore a 8145 euro.

Bonus ISCRO 2022: importi e domande

L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, consiste in un’indennità mensile compresa tra i 250 euro e gli 800 euro a chi esercita per professione abituale attività di lavoro autonomo, riconosciuta per sei mensilità partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Le domande vanno presentate all’INPS entro il 31 ottobre 2022, accompagnate da un’autocertificazione dei redditi prodotti:

sul sito dell’ Istituto , previa autenticazione tramite SPID , CIE o CNS ;

, previa autenticazione tramite , o ; rivolgendosi ai patronati ;

; tramite il Contact Center dell’INPS mediante il numero verde 803 164 da rete fissa oppure 06 164164 da rete mobile.

