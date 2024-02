Bonus montagna 2024/ Fino a 100.000€ di fondi per aiutare le zone a rischio (28 febbraio 2024)

Il bonus montagna del 2024 è la nuova proposta del Governo per spingere i giovani Under 41 a risollevare quelle zone critiche che oggigiorno rischiano di essere spopolate con conseguente estinzione. SI tratta perlopiù dei territori montani, sempre più isolati e privi di turismo, che rischiano di arrivare ad un completo fallimento.

Il fisco ha pensato bene di introdurre un bonus che stanziasse dei fondi – prettamente green – allo scopo di far nascere strutture per incentivare il turismo e il trasferimento dei cittadini dalle città alle zone montane (quelle più a rischio).

I contributi sono stati già messi sul piatto del Governo, al fine di promuovere progetti innovativi e imprenditorialmente sostenibili.

Bonus montagna 2024: come funziona e requisiti d’accesso

Il bonus montagna del 2024 è previsto per quelle piccole imprese, per le attività forestali e agricole, così come sono incluse le microimprese turistiche, che potrebbero accedere a 100 mila euro di crediti d’imposta per sostenere i costi iniziali ed essenziali al fine di ristrutturare degli immobili o avviare attività – completamente da zero – in montagna.

In un’ottica di rivoluzione urbana, il Governo non può non badare a quelle zone montane che rischiano l’estinzione a causa di un forte spopolamento, motivo per cui l’accesso ai requisiti è estremamente semplice:

Risultare Under 41 all’1° gennaio del 2024;

Essere residente presso uno Stato Membro dell’Unione Europea oppure in Italia;

Non avere un’altra ditta o essere già imprenditore;

Il progetto imprenditoriale deve garantire sostenibilità e innovazione.

Naturalmente le attività da poter aprire e a cui pensare sono veramente tante, giusto per lasciare qualche idea:

Apertura di nuove attività commerciali come ad esempio, bar, negozi, ristoranti, guide turistiche e servizi di noleggio;

Ristrutturazione e acquisto di unità immobiliari presso le comunità montane;

Aziende forestali e agricole incentrate sulla produzione e vendita di prodotti tipici oppure idonei all’agriturismo;

Sviluppo di servizi turistici, compresa di accoglienza turistica e organizzazione di eventi;

Servizi professionali come consulenze, progettazione, marketing;

Attività artigianali connesse alla produzione di manufatti tradizionali.

