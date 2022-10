Bonus nido 3000 euro/ Un contributo per l’iscrizione a scuola: ma non per tutti

Terminate le risorse del bonus Inps, c’è chi ha pensato di istituire un nuovo fondo che va ad alimentare il nuovo bonus nido da tre mila euro, ma solo per alcune categorie di persone. Vediamo come sarà possibile richiedere il bonus e a chi è rivolto questo nuovo contributo.

Bonus nido 3000 euro: come funziona il contributo?

I fondi del bonus nido Inps sono terminati e quindi si sono fatti avanti gli enti locali che hanno cercato di supportare le famiglie in molteplici modalità. Rimane solamente la possibilità di averlo tramite dei bandi regionali. Il bonus nido da 3 mila euro è stato istituito dalla Regione Campania, che ha predisposto un bonus nido da tre mila euro.

Bisognerà essere attenti a leggere bene i bandi onde evitare di rimanere senza contributo: solo compilando la domanda accuratamente infatti si potrà ottenere il fondo regionale.

Il bonus nido messo a disposizione dalla Regione Campania non è altro che una misura di inclusione sociale, voluta fortemente dalla Regione come sostegno al reddito per i cittadini. Il contributo vuole essere anche un sostegno alla crisi economica causata dall’aumento dell’inflazione, dalla perdita del potere d’acquisto del denaro e dall’aumento dei prezzi delle materie prime che ha inevitabilmente causato una sofferenza dell’e industrie italiane.

Accedere ai bonus e ai servizi di sostegno per la prima infanzia può essere un metodo assai conveniente, in quanto si andranno ad abbattere i costi e si concorrerà a coprire il costo delle rendite per scuole e asili.

Bonus nido 3000 euro: chi sono i beneficiari?

I fortunati beneficiari che potranno utilizzare il bonus nido nella Regione Campania. Nel dettaglio vediamo che il bonus nido spetterà a nuclei familiari residenti in Campania con minori a carico di età compresa tra i 0 e i 36 mesi che sono iscritti a un asilo nido pubblico o privato.

Se si risulterà essere beneficiari, si potrà ottenere un voucher da tre mila euro, che coprirà il periodo dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2023, che può essere esteso fino al 31 luglio.

