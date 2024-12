RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI PONE

Antonio Pone, vicario del Direttore generale dell’Inps, ha spiegato, come riporta Lapresse, che l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha messo a punto una circolare contenente schemi di riferimento per gli adempimenti previdenziali dei professionisti digitali, tra cui gli influencer. L’obiettivo dell’Inps è quello di cercare di fornire ai lavoratori dell’economia digitali gli strumenti necessari a costruirsi il proprio futuro previdenziale. Il testo della circolare è già stato trasmesso al ministero del Lavoro per un riscontro e potrebbe essere pubblicata nell’arco di un mese. Intanto dal rapporto dell’Adepp emerge che gli iscritti alle casse previdenziali private alla fine dello scorso anno sono 1.609.158.

RIFORMA PENSIONI 2025, L’EMENDAMENTO DELLA LEGA ALLA MANOVRA

È ripreso, frattanto, l’iter parlamentare della manovra e il sottosegretario ala Lavoro Claudio Durigon, interpellato da affaritaliani.it, ricorda l’emendamento presentato dalla Lega per utilizzare la previdenza complementare per poter raggiungere il limite di importo dell’assegno futuro necessario ad accedere alla pensione contributiva anticipata a 64 anni. L’Usb pensionati, infine, si prepara allo sciopero generale di domani e ricorda che dalle pensioni giungono oltre 65 miliardi di euro all’Erario, dunque è sbagliato sostenere che il costo delle pensioni grava sull’economia del Paese. Inoltre, il sindacato di base fa presente che i pensionati non riceveranno il “Bonus Natale” che, come altri bonus, verrà erogato solo ai lavoratori dipendenti.

