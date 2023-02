Bonus occhiali 2023/ Riconfermato anche quest’anno: ecco come richiederlo

Anche quest’anno il governo ha approvato alcune riforme di welfare in particolare per quanto concerne il sistema sanitario. Una di queste è il bonus occhiali 2023 che sarà messo a disposizione degli italiani mediante un rimborso oppure un voucher, finanziato con 15 milioni di euro.

Bonus occhiali 2023: la domanda va inoltrata sulla nuova piattaforma

Si tratta di ottenere uno sconto di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista oppure di lentine a contatto correttive. La nuova piattaforma per l’invio delle domande dovrebbe essere pronta a breve. Si tratta di una misura introdotta dalla legge di bilancio 2020 che ha una validità triennale, quindi in realtà il governo meloni ha dovuto soltanto prenderla attuativa anche per il 2023, poiché questa misura di welfare era già stata predisposta. Si tratta di attingere ad un fondo di 5 milioni di euro messi a disposizione dal governo centrale e tutti i beneficiari che hanno i requisiti per poterlo richiedere dovranno dimostrare di avere un reddito ISEE al di sotto dei 10.000 euro. naturalmente il bonus occhiali 2023 può essere richiesto una sola volta da ogni membro del nucleo familiare.

Bonus occhiali 2023: quante volte può essere richiesto?

Quindi ciascun membro in tre anni potrà chiederlo una sola volta, ma ogni membro del nucleo familiare potrà presentare la dichiarazione e ottenere il rimborso. Se un nucleo familiare è formato da cinque persone, tutte e cinque, salvo l’effettivo acquisto di occhiali o lenti a contatto, potranno ottenere il contributo di 50 euro previsto dal bonus occhiali 2023. La domanda potrà essere inviata attraverso un sito web appositamente predisposto, ma il buono ottenuto dovrà essere speso entro 30 giorni. Il formato sarà quello del QR code e potrà essere utilizzato soltanto nei punti vendita che hanno aderito all’iniziativa.

