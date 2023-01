Bonus occhiali e bonus psicologo/ Quali documenti inoltrare entro il 30 aprile 2023

Sul portale del sistema tessera sanitaria, sono state pubblicate le FAQ e quindi le risposte a domande frequenti, in merito alle istruzioni operative da seguire per trasmettere le informazioni relative al bonus psicologo e occhiali nelle spese sanitarie. Vediamo insieme come deve essere impostata la fattura o lo scontrino da trasmettere.

Bonus occhiali e bonus psicologo 2023: è importante allegare la fattura

Abbiamo parlato per molto tempo del bonus occhiali e della possibilità di ottenere un rimborso per le spese effettuate. Lo stesso avviene anche per quanto concerne il bonus psicologo e occhiali. Tutte le spese effettuate infatti devono essere conferite al portale del sistema sanitario, insieme alla fattura e allo scontrino. Ecco in che modo svolgere l’operazione.

Insieme alle spese sanitarie utili per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, è necessario trasmettere anche le informazioni che riguardano alcune tipologie di bonus e contributi economici erogati a livello statale. In particolare “la fattura deve essere messa per documentare corrispettivo complessivo del prestatore, ossia il valore della prestazione, considerando che il corrispettivo del professionista, che partecipa al calcolo del volume d’affari dei ricavi, e la somma delle diverse voci di spesa al lordo del bonus e che quest’ultimo costituisce solo una forma di pagamento“.

Bonus occhiali e bonus psicologo 2023: cosa inoltrare al sistema Tessera Sanitaria

In particolare dal punto di vista pratico, tutti gli psicologi e gli ottici dovranno inviare al sistema tessera sanitaria tutta la fattura e lo scontrino con l’importo totale della seduta o dell’acquisto a cui si applica il bonus psicologo o il bonus occhiali da vista con una distinzione: importo versato direttamente dal contribuente, importo oggetto di bonus.

Ricordiamo che il bonus psicologo è una misura rivolta a coloro che intraprendono un percorso di terapia psicologica e che abbiano un reddito ISEE inferiore a 50.000 euro. Naturalmente l’importo del voucher varia in base al reddito e le domande sono già scadute.

Invece il bonus occhiali consiste in un rimborso di 50 euro per tutte le spese effettuate dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

