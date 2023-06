Bonus psicologo 2023/ Il 20 giugno scade la possibilità di ottenere i rimborsi dall’INPS

Il 20 giugno 2023 scadono i termini per usufruire della nuova agevolazione che è stata prorogata anche per questo anno fiscale. Il bonus psicologo ha infatti ricevuto un grande apprezzamento da parte dei contribuenti italiani che nel 2022 hanno inondato il Ministero di domande. Per questo motivo non tutti sono riusciti ad ottenere il contributo economico.

Bonus psicologo 2023: in scadenza l’invio delle fatture all’INPS

Nel 2023 i richiedenti che desiderano ottenere il contributo economico per sostenere le spese relative alle cure psicologiche, dovranno inviare entro il 20 giugno di quest’anno le fatture necessarie per il rimborso delle sedute realizzate. Per questo motivo sono state riaperte nuove possibilità in modo da sfruttare i fondi che non erano stati collocati.

Il bonus psicologo 2023 ha un valore massimo di 600 euro e i beneficiari hanno 180 giorni di tempo per poterne usufruire. Se non si rispettano questi termini i voucher erogati verranno annullati. Tutti i professionisti che vogliono ottenere il rimborso delle prestazioni devono inviare all’INPS le fatture delle prestazioni erogate.

In questo caso dunque stiamo parlando degli psicologi che hanno applicato direttamente lo sconto in fattura richiedendo poi il rimborso all’istituto Nazionale previdenza sociale. le fatture devono essere comprensive di un codice univoco riconosciuto al beneficiario.

Bonus psicologo 2023: quando saranno erogati i rimborsi?

L’invio delle fatture deve essere ultimato entro il 20 giugno 2023, chi non completa questo iter perderà il diritto ad ottenere i rimborsi delle prestazioni erogate.

Tutti i professionisti che invece saranno in grado di rispettare questi termini, potranno ricevere il pagamento entro luglio 2023. Se invece a richiedere il bonus psicologo 2023 saranno gli stessi pazienti, questi avranno 180 giorni per poter utilizzare il bonus, la pena, come abbiamo detto, è l’azzeramento del voucher.











