Bonus psicologo 2023/ Domande al via: da quando si potrà presentare?

Come nel 2022, anche il 2023 vedrà la redistribuzione di alcuni fondi per sostenere le spese relative alle visite specialistiche di tipo psicologico e psicoterapeutico. Ecco quando partiranno le domande per il bonus psicologo 2023.

Bonus psicologo 2023: domande a partire da giugno

Finalmente si hanno più notizie circa le possibili date per l’invio delle domande relative all’ottenimento del bonus psicologo 2023: se infatti il contributo economico che era stato già erogato alla fine del 2022, doveva essere attuato mediante un decreto anche per questo anno fiscale, dopo la proroga inserita nella legge di bilancio del 2022, dal Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute non c’erano novità e ciò ha creato un minimo di suspence. In particolare si attendeva almeno la data in cui sarebbe stato possibile inviare la domanda per il bonus psicologo 2023. Adesso si pensa infatti che, molto verosimilmente, le domande potrebbero essere inviate a partire da giungo 2023, così che, dopo l’inserimento in graduatoria, le persone ritenute beneficiarie possano ricevere i fondi già da settembre, esattamente come avvenuto nel 2022.

A rivelarlo è stato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci che, in un certo senso, ha placato gli animi: il bonus ci sarà, ma sarà inutile accedere al portale INPS prima di giungo. I più interessati al contributo dunque dovranno necessariamente tornare ad informarsi all’inizio dell’estate 2023.

Inutile dire che il problema relativo alle coperture ha fatto la sua parte perché se è vero che l’anno scorso il primo stanziamento di 15 milioni è stato incrementato di altri 10 raggiungendo la ragguardevole cifra di 25 milioni di euro, nel 2023 non sarà possibile quest’anno sperare di avere moltissimo e, probabilmente, le risorse verranno razionalizzate e destinate davvero a chi ha un ISEE molto basso. L’ipotesi non è campata in aria se si pensa che i fondi messi a disposizione per il 2023 sono quantificati i soli 5 milioni di euro, vale a dire 5 volte inferiori a quelli stanziati nel 2022.

Bonus psicologo 2023: i criteri di distribuzione dei fondi e requisiti richiesti

Probabilmente sarà considerata anche la data d’invio delle richieste per il bonus psicologo 2023: chi farà prima ad inviare la domanda aumenterà le chance di ottenere il contributo. Su come verranno assegnati i fondi invece, questo non è ancora possibile saperlo, ma probabilmente si dovrà fare una stima della reale necessità di soggetti appartenenti alle reali fasce di reddito e quindi, solo dopo aver stabilito questo, si determinerà in che modo distribuire le risorse. Ciascun beneficiario può usufruire del bonus una sola volta.

Per accedere al bonus psicologo 2023, si devono soddisfare i seguenti requisiti:

essere in una condizione di stress, ansia, depressione e fragilità,

essere nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico ,

, avere un ISEE inferiore a 50mila euro ,

, presentare la domanda attraverso l’apposita piattaforma INPS entro e non oltre i termini che verranno indicati dal Ministero.

L’importo del bonus psicologo 2023 varia in base all’ISEE e ai nuovi parametri che regoleranno l’importo: probabilmente ciò potrebbe essere definito poco prima dell’apertura dei moduli per l’invio delle domande.

