Bonus psicologo 2024/ Il governo pensa alla proroga, ma dove troverà i fondi? (29 ottobre 2023)

Il bonus psicologo è un importante incentivo che ha aiutato molti giovani ad ottenere un supporto psicologico anche in caso di difficoltà economica. L’erogazione di questo contributo economico per il 2024 è ancora incerta anche se l’esecutivo spera di poter approvare un decreto che ne assicuri la continuità.

Bonus psicologo 2024: il governo pensa alla proroga

Non è ancora sicuro se per il primo gennaio 2024 il bonus psicologo possa essere inserito in manovra e approvato. Se infatti ciò non dovesse accadere (a causa dei pochi fondi inseriti all’interno della legge di bilancio 2024), l’approvazione del bonus psicologo potrebbe essere prorogata in vista di un decreto attuativo del documento di Economia e Finanza direttamente fra un anno. Tutto però dipenderà dalle risorse e a disposizione.

È importante ricordare che il contributo prorogato anche per il 2023 consente a tutte le persone che abbiano un reddito inferiore a 50.000 euro di poter usufruire di un contributo economico per il pagamento di sedute psicologiche presso un terapista che ha deciso di aderire al programma.

Bonus psicologo 2024: un beneficio maggiore per i redditi bassi

I residenti italiani che hanno un reddito inferiore a 50 mila euro infatti potranno ricevere una parte dell’incentivo, la prima fascia di reddito considerata per l’erogazione del contributo è quella relativa ai redditi inferiori a 15.000 euro che potranno beneficiare di un incentivo massimo di 1500 euro, mentre i redditi compresi tra 15 mila o 30 mila euro, oppure tra 30 mila e 50.000 euro potranno ottenere un contributo nettamente inferiore.

Sono necessari 13 milioni di euro per prorogare il contributo anche nel 2024 e non è ancora chiaro Se questi verranno sottratti dal fondo sanitario nazionale oppure da altre fonti. Al momento siamo ancora in attesa di comprendere in che modo il governo ha deciso di gestire le risorse per l’amministrazione dei servizi legati all’anno fiscale 2024.

