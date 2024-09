Il bonus psicologo nella Manovra 2025 almeno teoricamente c’è. La Legge di Bilancio di quest’anno ha reso questo incentivo strutturale, ma il problema – che si riflette ovunque – sta nella reperibilità delle risorse finanziarie.

Motivo per cui per colmare il rischio di non prorogare l’incentivo per i percorsi psicologici, l’unica strada è quella di ridimensionarlo. Al momento l’unica copertura garantita si attesta sui 10 milioni di euro.

Bonus psicologo 2025: impossibile soddisfare l’intera domanda

Il bonus psicologo è stato un vero successo. Nonostante la Legge di Bilancio 2024 l’abbia reso strutturale c’è un problema ancora più grave da dover risolvere: aumentare le risorse finanziarie per poterlo prorogare.

Le ipotesi per la Manovra 2025 sono tante, e tutte devono ricongiungere ad una sola soluzione: rientrare nelle spese così da poter allinearci con il patto di stabilità dell’Unione Europea.

La prossima manovra potrebbe prevedere il taglio Irpef, l’aumento del fringe benefit e la proroga del “voucher” per gli italiani che vogliono intraprendere un percorso psicologico.

La copertura attuale ammonta – come già detto – a 10 milioni di euro, ma l’importo è insufficiente a soddisfare tutte le domande. Basti pensare che nel mese di marzo 2024 l’INPS su 400.000 domande ne ha potute approvare soltanto 7 mila.

Gli importi assegnati sono stati variabili, con cifre che andavano da 500€ a 1.500€.

Importo variabile sul reddito

Il bonus psicologo potrà essere – anche nel 2025 – richiesto una solta volta con validità annuale e la cifra da destinare ai beneficiari è vincolata al reddito ISEE. Ecco le fasce di suddivisione del richiedente:

Per ISEE inferiore a 15.000 € è possibile ottenere fino ad un massimo di 1500 € complessivi;

€ è possibile ottenere fino ad un € complessivi; Per ISEE compreso fra 15.000 e 3.000€ il richiedente può ottenere fino a 1000€ complessivi;

Per ISEE compreso fra 30.000€ e 50.000€ il beneficiario può recuperare fino a 500€ totali.

Stando alla situazione attuale quasi sicuramente il bonus psicologo non verrà approvato per un’ampia platea di beneficiari ma per una specifica parte.