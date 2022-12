Bonus psicologo diventa permanente/ Aumento da 600 a 1.500 euro

Novità importanti in materia di bonus psicologo, destinato a diventare strutturale dopo essere stato inserito nella manovra finanziaria. La misura sta per divenire permanente, dunque, e passerà da 600 a 1.500 euro. Come dichiarato dalle deputate democratiche Debora Serracchiani e Marianna Madia, “sul bonus psicologo abbiamo ottenuto un grande risultato con un nostro emendamento che rende il fondo per la copertura della misura strutturale. Il contributo sarà finanziato con 5 milioni per il 2023 e 8 milioni a decorrere dal 2024”.

Intervistate da “La Repubblica”, hanno aggiunto: “Siamo felici per questa misura che è stata purtroppo molto utilizzata, oltre ogni aspettativa e che potrà continuare a contribuire al miglioramento del benessere psicologico di tante persone di ogni età duramente provate da questi anni di pandemia e crisi”. Anche se, come ha detto Rachele Scarpa, altra deputata dem firmataria dell’emendamento, “rimane una vergogna e un’odiosa discriminazione che ancora oggi milioni di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, siano esclusi dall’accesso alle cure psicologiche per i costi delle stesse, del tutto al di fuori della loro portata. Superare questa enorme ingiustizia deve essere una delle principali lotte del PD nei prossimi anni”.

BONUS PSICOLOGO STRUTTURALE, IL COMMENTO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI: “GRANDE NOTIZIA”

David Lazzari, presidente dell’Ordine degli Psicologi, non ha nascosto la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto: “L’approvazione annunciata del bonus psicologo, che diviene sostanzialmente un fondo strutturale, è una grande notizia per tutti i cittadini – ha commentato su “La Repubblica” –. Il provvedimento, che doveva esaurirsi con il 2022, viene mantenuto e rifinanziato nel 2023 e nel 2024. Il mio ringraziamento va a tutte le forze politiche che lo hanno sostenuto, ai parlamentari PD che hanno presentato la proposta poi approvata e al Governo che ha condiviso questa necessità”.

Lazzari ha peraltro sottolineato quanto sia fondamentale che l’attenzione ai bisogni psicologici dei cittadini divenga un impegno trasversale a tutte le forze politiche: “Questo provvedimento circa il bonus psicologo, che speriamo possa avere in futuro maggiori risorse, deve essere parte di un programma nazionale per il benessere psicologico e lo sviluppo della resilienza che passa per la scuola, la sanità, i servizi sociali e il mondo del lavoro”.











