I beneficiari del bonus Renzi attendono il pagamento di agosto 2024 con grande attesa. Dopo l’arrivo di alcuni corrispettivi da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, vediamo quando verranno accreditati i 100 euro mensili della misura.

Come qualcuno di voi saprà il bonus Ex Renzi è stato abolito (ad eccezione di alcuni casi). Più avanti vedremo quali sono le date da tenere in mente e da segnare per accertarsi che l’INPS abbia corrisposto i cento euro mensili come previsto.

Bonus Renzi in arrivo ad agosto 2024: le date

L’INPS ha una data specifica per il pagamento del bonus Renzi (ex in realtà dato che più precisamente si chiama Trattamento Integrativo). Il giorno in cui dovrebbero arrivare i 100 euro previsti dalla misura è il 15 agosto 2024.

Considerando però, che il 15 agosto è festa le tempistiche potrebbero variare. Indipendentemente dal Ferragosto non sempre i beneficiari del trattamento ricevono l’importo tutti nella stessa giornata, qualcuno a distanza di un paio di giorni.

Il 15 agosto vale però soltanto per i beneficiari pensionati, quanto alle lavoratrici e lavoratori l’attesa si protrae fino alla fine del mese dato che il trattamento verrà corrisposto direttamente in busta paga.

Controllo fai da te

Chi non vuol perdere tempo e vuole accertarsi la data esatta del pagamento del bonus Renzi 2024 può farlo accedendo al proprio Fascicolo Previdenziale del Cittadino (tramite i metodi di autenticazione digitale) e cercando la prestazione.

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma è sufficiente cliccare sul menù laterale “Prestazioni” e poi “Pagamenti“. Il nome da trovare è “Trattamento Integrativo 2024” e successivamente basta far click sul mese desiderato.

Per qualcuno l’importo potrebbe essere inferiore. Infatti i 100€ sono il tetto massimo da poter raggiungere (così come previsto dal bonus ex Renzi 2024).

Rientrano nel massimo del trattamento tutti i lavoratori che percepiscono fino ad un massimo di 15 mila euro annui.