Giungono novità sul bonus transizione 5.0, il cui ministero delle Imprese e del Made in Italy ha provveduto ad inserire dei chiarimenti direttamente sulla sezione FAQ del portale ufficiale. L’update riguarda sia la spiegazione sull’utilizzo del sito ma anche i criteri per poter ottenere l’incentivo.

Il Piano di Transizione 5.0 ha come obiettivo non solo digitalizzare i processi produttivi, ma di renderli anche e soprattutto efficienti dal punto di vista energetico. Il bonus verrà elargito sotto forma di credito di imposta da proporzionare in base all’efficienza realmente attuata.

Bonus transizione 5.0: anche leasing e beni agricoli

Il bonus Transizione 5.0 garantisce una agevolazione fiscale che varia in base al risparmio energetico prodotto agli investimenti affrontati. Ad esempio:

Agevolazione fiscale al 5% su investimenti tra i 10 e i 50 milioni di euro (e con un risparmio energetico del 5% sull’iter procedurale oppure del 3% sull’unità produttiva). Agevolazione fiscale al 45% su un investimento massimo di 2,5 milioni di euro ma con un risparmio energetico del 15% sull’iter procedurale oppure del 10% sull’unità produttiva.

Quanto ai nuovi chiarimenti il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha spiegato che il bonus di Transizione 5.0 è ritenuto valido anche se un’impresa agricola acquista un mezzo forestale o agricolo purché ci sia un passaggio da Stage I a Stage V, e in caso di uso di combustibili l’utilizzabilità dev’essere breve (meglio se i veicoli sono dotati di combustibili sostenibili).

Anche se le falcia condizionatrici, le mietitrebbie, le vendemmiatrici e le raccoglitrici non vengono classificati come mezzi forestali e/o agricoli, il bonus può essere ugualmente approvato perché reputate macchine agricole semoventi.

Contratti di leasing

Anche i contratti di leasing vengono inseriti nel bonus di Transizione 5.0 in quanto l’azienda che compra software o macchinari con questa forma contrattale, si impegna comunque ad un investimento nel medio e lungo periodo.

Dunque il contratto di leasing è ammesso per ottenere il credito d’imposta indipendentemente dalla cifra anticipata sul pagamento del canone per l’affitto del mezzo o del software informatico.

