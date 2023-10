Bonus trasporti over 60/ Le strategie di risparmio per il trasporto pubblico dei senior (9 ottobre 2023)

Se il 1 settembre 2023 è stato il click day per accedere al tanto agognato “bonus trasporti da 60 euro“, per gli over 60 le possibilità di ottenere sconti non si arrestano alle misure di welfare. Infatti tutti coloro che hanno superato la soglia anagrafica dei 60 anni, possono accedere ud una scontistica messa a disposizione non soltanto dai trasporti del servizio pubblico locale, ma anche dalle aziende.

Bonus trasporti over 60: gli sconti per i viaggi in treno (Trenitalia e Italo)

Anzitutto un over ’60 può imparare a conoscere le agevolazioni messe a disposizione per chi presenta i requisiti anagrafici, chiamando direttamente il supporto al cliente dell’azienda di trasporti che si intende utilizzare per gli spostamenti. Il tutto deve però essere commisurato alla propria economia e alla reale necessità di acquistare un abbonamento destinato al trasporto pubblico. Ciò dovrà inevitabilmente tenere conto delle proprie abitudini, oltre che del costo dei biglietti acquistati in un anno. Qualora il viaggiatore sia in grado di definire la necessità di acquistare un abbonamento, potrà farlo ricorrendo alla scontistica messa a disposizione dall’azienda che terrà conto della distanza percorsa e della linea di trasporto.

Trenitalia consente di accedere all’offerta Senior, attiva ormai da moltissimi anni, con sconti che arrivano anche al 50%. Modalità simile anche quella scelta da Italo, che arriva a sconti del 60% su Smart e Prima.

Bonus trasporti over 60: trasporto pubblico locale, nave ed aereo

Per il trasporto pubblico locale invece gli over 60 potranno accedere alle offerte dedicate dalle aziende della propria zona che, molto spesso, propongono un abbonamento annuale scontato per tutti coloro che hanno già compiuto 60 anni.

Gli abitanti delle isole invece, o tutti coloro che hanno deciso di effettuare molti viaggi in mare, potranno invece accedere agli sconti messi a disposizione delle compagnie via mare, come quelle di traghetti, aliscafi e navi dedicate al trasporto pubblico.

Solitamente però questi sconti sono dedicati al singolo viaggio e vengono erogati fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ma non sempre è così, come sempre, si deve fare riferimento alla policy aziendale e valutare dunque caso per caso.

Lo stesso principio vale anche per i viaggi in aereo, anche se molte compagnie, per i clienti più affezionati, mettono a disposizione un piano fedeltà che consente di accedere sempre a maggiori sconti.











