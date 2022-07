Bonus vacanze 2022/ Nella regione Lazio è possibile averlo, ecco come

La regione Lazio ha deciso di promuovere un progetto per valorizzare la cultura del territorio, la storia e l’arte, i monumenti e la musica oltre alle mete turistiche come mare, montagna ed enogastronomia.

Bonus vacanze 2022: in cosa consiste

La strategia di promozione della regione Lazio è sicuramente sensibile alle esigenze dei clienti e dei contribuenti che in un periodo in cui le restrizioni per la pandemia vengono eliminate, cercano Naturalmente il modo migliore per poter pernottare all’interno di strutture convenzionate ottenendo il maggior sconto possibile nel 2021 infatti il governo mise a disposizione 500 euro per il bonus vacanze, una misura molto gradita anche se poco sfruttata a causa delle forti limitazioni che questa imponeva appunto inizialmente i 500 euro potevano essere spesi soltanto in alcune tipologie di strutture come quella alberghiera, ma poi fu necessario un decreto attuativo che ne allargasse le possibilità oltre a prorogarne la validità fino al 31 dicembre 2021. Quest’anno non è più possibile.

Per questo ha deciso di sovvenzionare alcune strutture convenzionate. Sul sito visit Lazio infatti è possibile visionare le 204 strutture che aderiscono all’iniziativa del bonus vacanze regione Lazio dove è possibile guadagnare una notte dopo due o tre giorni, oppure due notti dopo 5 giorni.

Bonus vacanze 2022: come ottenerlo

In questo modo è possibile pernottare all’interno delle mete turistiche della regione per una settimana pagando soltanto cinque notti. Si tratta di uno sconto che va dal 30% al 35% sul pernottamento all’interno di strutture convenzionate. Per poter accedere all’agevolazione necessario prenotare direttamente all’hotel convenzionato oppure il bed and breakfast o le varie tipologie di strutture ricettive che aderiscono all’iniziativa che sono elencate all’interno del sito visita Lazio. La parte del sito chiamata più experience, prevede sconti e promozioni speciali su attività e servizi turistici personalizzati.

