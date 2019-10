Booda, Gruppi/ Tra i favoriti: “Abbiamo voglia di spaccare” (X Factor 2019)

Booda: “Ci piace il groove, il fatto che sia un po’ scimmiesco, coerente con il Booda-groove”

I Booda sono entrati nel cuore dei fan di X Factor 2019 fin dai primi istanti. Superati i primi due step e pure le Home Visit, il gruppo sarà presente ai Live Show di X Factor di questa sera e potrebbe dare del filo da torcere a tutti gli altri concorrenti. In fase di assegnazione, Samuel ha scelto per loro il brano 212 di Azealia Banks. “Ci piace il groove, il fatto che sia un po’ scimmiesco, coerente con il Booda-groove“, hanno detto al coach. Federica, Alessio e Martina dovranno fare di tutto per riuscire a confermare quanto ipotizzato dalle case scommesse in questi giorni: saranno loro i vincitori di quest’edizione del talent? Ci sono ampie possibilità che i tre ragazzi possano superare ogni step senza alcun problema, anche se dovranno guardarsi le spalle da Sofia Tornambene delle Under Donne. Secondo Snai non ci sono dubbi sul fatto che i Booda siano avvantaggiati rispetto alla sedicenne che ha stupito l’intera giuria, visto che sono quotati a 3.25 contro i 4.50 di Sofia. Per Bwin invece c’è un netto parimerito con quota 4.00. “Difficile spiegare quello che stiamo provando. Tutto ciò che attualmente ci circonda ha qualcosa di magico. Il gioco entra nel vivo, l’adrenalina è tanta. I Booda hanno voglia di spaccare“, scrivono intanto i ragazzi su Instagram. Clicca qui per leggere il post dei Booda.

Booda: pronti a fare la storia sul palco di X Factor 2019

Superate le Home Visit, i Booda accedono ai Live Show di X Factor 2019 senza alcun problema. I tre ragazzi scelti da Samuel per la sua categoria Gruppi sono riusciti a superare la prova di Berlino grazie al brano Hey Mama di Nicki Minaj e David Guetta. Un motivo in più per tenerli in casa e affidare loro il compito di scatenare il pubblico da casa. Samuel ha intenzione di creare spettacolo e i Booda si prestano alla perfezione a quella quota dance che ha sempre desiderato per il suo team. “Partiamo da una storia che in realtà non esiste, la stiamo creando noi“, hanno detto al Daily parlando dell’esperienza berlinese. “Non vediamo l’ora di spaccare quel palco. Mi raccomando, stateci vicini“, aggiungono invece alla vigilia del Live, subito dopo le prove generali. L’energia c’è tutta e a quanto pare il loro look per stasera sarà argentato. Hanno intenzione di creare effetti speciali visivi oppure si tratta solo di una scelta di stile? Samuel sembra contare moltissimo sul successo dei Booda ed è convinto che il pubblico gradirà molto la loro rivoluzione ed evoluzione all’interno del programma. Intanto i ragazzi sono fra i più seguiti sui social e il merito è anche della loro simpatia. Ci svelano infatti, fra le altre cose, di non essere riusciti a festeggiare la vittoria a Berlino come si erano ripromessi di fare. Per rimediare però hanno già pensato a cosa mangiare tutti insieme: “due stinchi di maiale“, dicono quasi in coro prima di lanciarsi in qualche risata.

