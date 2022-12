Boomdabash, Capodanno in musica/ Heaven, un amore non corrisposto

Boomdabash, Capodanno in musica: il nuovo video

I Boomdabash sono tra gli artisti più attesi per Capodanno in musica. Da poco è uscito il loro ultimo video, dove si racconta la vicenda di un ragazzo impegnato in una storia d’amore impossibile, più sognata che vera. Heaven (Paradiso in inglese) è il titolo del video già disponibile sul canale YouTube del gruppo. Per questo ultimo single la band ha voluto riportare tutti noi negli anni 90, collaborando con una istituzione della musica dance di quegli anni, cioè i mitici Eiffel 65. Si tratta di una svolta musicale davvero interessante per questo sorprendente gruppo musicale che già in passato aveva trovato i favori del pubblico, conquistando le classifiche, con tonalità diverse, come, ad esempio, quelle di “Tropicana” e “Mambo salentino”. In questo loro nuovo videoclip viene dunque raccontata la storia di un amore non corrisposto. Il protagonista che vive in una realtà uscita dagli anni ’80 è un nerd, imbranato, che si ritrova in una festa casalinga. A un certo punto compare la ragazza più bella della scuola che non lo considera affatto. Il ragazzo comincia così a fantasticare, sognando una realtà alternativa dove lei si innamora di lui. Il nuovo singolo ha un’anima dance attraversa dalla tipica energia musicale di questo gruppo salentino che può contare più di 2 miliardi di streaming complessivi su YouTube.

L’amore incompiuto, i Boomdabash

Se l’amore, nel l’ultimo singolo dei Boomdabash, resta qualcosa di irrealizzato è invece molto concreto l’impegno sociale della band che l’8 dicembre scorso, si è adoperata in cucina a scopo benefico, come si può apprendere dal loro profilo Instagram. Per la precisioni sono stati i due membri di Mesagne, cioè Blazon e Biggie Bash, che hanno accompagnato Giuseppe Ninno, l’influencer noto come “Mandrake”, e “Nonna ‘Ncetta”, nei locali de “La casa di Zaccheo”, struttura ricettiva benefica che offre un pasto caldo alle persone indigenti della zona. I due Boomdabash hanno così cucinato, insieme a tutti gli altri, un pasto per 85 persone. A fine giornata saranno stati sicuramente stanchi per tutto il lavoro svolto, ma altrettanto felici. C’è sicuramente grande attesa di vederli ancora all’opera perché la band negli ultimi anni è riuscita a coinvolgere i fan grazie al suo modo di fare e a canzoni orecchiabili e da cantare insieme agli amici.

