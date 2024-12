Alessandro Siani, chi è la moglie del regista campano

Da anni l’attore e regista napoletano rappresenta uno dei volti italiani più amati nel mondo del cinema, Alessandro Siani però ha sempre tenuto al riparo la sua vita privata, nonostante sappiamo con certezza che è sposato e dal loro amore sono nati i due figli.

L’artista è infatti molto riservato e di comune accordo con la moglie, sulla quale non si hanno informazioni, ha deciso di tenere le questioni di casa lontane dal mondo del gossip e dai riflettori, con il matrimonio celebrato nel 2008 che comunque a distanza di anni continua ad andare avanti. Alessandro Siani riguardo alla scelta di tenere ‘nascosta’ la moglie ha ammesso che l’effetto mediatico può rivelarsi fonte di disagio per chi non ha mai avuto a che fare con il mezzo televisivo. Il regista, pronto a tornare al cinema con Noi dobbiamo parlare insieme a Leonardo Pieraccioni, è però molto innamorato della donna della sua vita, con la quale ha condiviso gioie e sofferenze nel corso di questi 18 anni di matrimonio.

Alessandro Siani, la moglie e i figli lontano dai riflettori: “Hanno realizzato il loro sogno”

Negli anni è stata cosa rara pizzicare Alessandro Siani in compagnia della moglie, impresa riuscita a pochissimi giornali che non hanno ottenuto informazioni particolarmente dettagliate riguardo alla vita privata del regista campano. Il Corriere della sera ha sottolineato la riservatezza di Alessandro Siani e della sua famiglia:

“Non compare mai al fianco dell’attore in nessun evento pubblico. In numerose occasioni, il celebre attore ha manifestato la sua felicità riguardo al suo matrimonio. Lui e sua moglie hanno realizzato il loro sogno di diventare genitori”. E appare difficile immaginare che in futuro le cose possano cambiare per la famiglia del regista, a meno che i figli di Alessandro Siani e della moglie non decidano di seguire le orme paterne.

