I Boomdabash, gruppo musicale di origine salentina, è formato da diversi membri che provengono dalle province di Brindisi e Lecce. Ma da dove nasce la band che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé? Il gruppo nasce a Mesagne, in provincia di Brindisi, da Blazon, il deejay, Biggie Bash e Papà, i due cantanti e Mr. Ketra, beatmaker di origine abruzzese. Con loro anche Treble, ex dei Sud Sound System. La data di fondazione della band risale al 2002 ma il primo disco, intitolato “Uno”, arriva nel 2008. Da quel momento la band ha partecipato a vari festival reggae d’Europa e d’Italia. Nel 2011 è arrivato il secondo album, “Made in Italy”, grazie al quale i Boomdabash hanno vinto l’MTV New Generation Contest.

Dal 2002 ad oggi, i Boomdabash hanno pubblicato 7 album, 6 dei quali in studio. Il gruppo, che mixa vari stili come hip hop, reggae, soul, drum. Nonostante le tante hit sfornate negli anni dai Boomdabash, alcune con Alessandra Amoroso, la band ci tiene a precisare che nel loro repertorio non ci sono solo canzonette estive. “Noi facciamo musica, consideriamo il reggae la madre di tutto quello che facciamo: partiamo da lì ma continueremo a fare reggae” ha spiegato la band, rispondendo alle critiche di chi li accusava di essersi allontanati dal reggae.

I Boomdabash sono sempre stati particolarmente uniti, avendo fiducia nel loro percorso anche nei momenti meno positivi. Negli anni, poi, sono arrivati grandi successi con numerose hit pubblicate. “Abbiamo sempre creduto molto nei nostri numeri e avuto sempre fiducia anche quando abbiamo attraversato dei momenti non proprio rosei” ha spiegato la band a Radio Italia. Un percorso fatto di grandi successi quello dei ragazzi pugliesi, che non hanno intenzione di fermarsi.