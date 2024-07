Boomdabash, Tim Summer Hits 2024/ Il segreto del successo? “Non c’è più una sola hit, ma…”

Boomdabash pronti a prendersi la scena musicale di questa estate? “Ma una sola hit non basta più..”

Comprendi che sei nel pieno dell’estate musicale quando senti cantare a ripetizione i Boomdabash, dal vivo o in radio, dove sfornano hit con una naturalezza disarmante. Anche quest’anno, quindi, il gruppo salentino, punta a lasciare il segno e a consolidarsi come una delle band più apprezzate e acclamate in Italia. Un successo che ormai non sorprende più e che è frutto di un vero talento, lungimiranza e la capacità di incontrare i gusti del pubblico. “Ma in questo campionato ormai le regole sono cambiate”, raccontano in una bella intervista rilasciata sulle pagine di Repubblica.

I Boomdabash sono sempre più consapevoli che non si può puntare unicamente sul ‘tormentone’ estivo, ma avvertono sempre più l’esigenza di allargare l’offerta musicale e offrire una proposta più ampia al pubblico. “Non c’è più una sola hit ma una rosa di brani piacevoli da ascoltare senza un podio“, dicono infatti nel corso dell’intervista.

Boomdabash, tanti successi e tutti durante l’estate: il nuovo singolo vola

La band, recentemente uscita con il nuovo singolo ‘Love U/Hate U’, sta sfornando numeri da capogiro, mentre pregusta il tour estivo e tutti gli impegni in piazza tra inviti, ospitate e Tim Summer hits. Insomma, non è estate senza Boomdabash, questo ormai è chiaro e si è capito. Non a caso il significato del loro nome è “esplodi il colpo”, un colpo che arriva sempre durante l’estate.

Basti ripensare ai più grandi successi estivi firmati dai salentini, in collaborazione con grandi artisti italiani e non, durante il periodo vacanziero. Da Non ti dico no con Loredana Bertè a Lambada con Paola e Chiara, passando per Karaoke con Alessandra Amoroso, Mohicani con Baby K e Tropicana con Annalisa. Una sfilza infinita destinata ad aumentare ancora…

