Boomdabash/ L’ultimo “azzardo” con Paola e Chiara è un successo assicurato?

Boomdabash, con Paola e Chiara successo assicurato? Intrigante collaborazione con il singolo Lambada

E’ arrivata l’estate e i Boomdabash prendono la scena con nuovi brani destinati ad animare le calde serate di questa stagione. Hanno aperto le danze la scorsa primavera con L’unica cosa che vuoi, ora rilanciano assieme a Paola e Chiara, con il nuovo singolo Lambada. Una canzone fresca e spensierata, che vuole coinvolgere e travolgere tutti i fan dei Boomdabash. Ideato per far ballare la gente, con le due sorelle Paola e Chiara che vogliono riprendersi la scena nazionale, dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il successo di Furore.

Boomdabash/ "Tropicana fonde reggae e dancehall giamaicana con altri mondi musicali"

Grande accoglienza da parte dei fan, che hanno oltremodo apprezzato la nuova canzone del gruppo salentino, una canzone destinata a ritagliarsi uno spazio principale in questa estate musicale. I Boomdabash, con la loro energia, un sound frizzante e la collaborazione di Paola e Chiara, vogliono superarsi ancora.

Boomdabash pronti a vivere l’estate musicale da protagonisti: dopo il successo de L’unica cosa che vuoi ecco Lambada

Qualche mese fa, come accennavamo, i Boomdabash avevano già scaldato i cuori dei fan con L’unica cosa che vuoi, un brano dove l’impronta del gruppo salentino ha offerto ricche sfumature. “L’unica cosa che vuoi è innanzitutto una canzone d’amore. È un brano che esprime e racconta la voglia di abbandonarsi completamente ai sentimenti, senza freni e senza limiti, lasciandosi travolgere”, aveva spiegato entusiasta Biggie, a proposito del nuovo pezzo, soffermandosi sugli stereotipi imposti dalla società.

Boomdabash, Capodanno in musica/ Heaven, un amore non corrisposto

“In una società che costruisce lo stereotipo maschilista dell’uomo duro che non segue le proprie emozioni per non sembrare debole, il brano racconta la storia di un uomo che invece chiede di essere amato fino quasi a farsi male, fino a spaccarsi addirittura le ossa come appunto recita il ritornello“, ha specificato la band salentina.

LEGGI ANCHE:

Boomdabash "Ecco perchè abbiamo scelto Annalisa in Tropicana"/ La rivelazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA