I Boomdabash dicono stop ai featuring, ma il loro tormentone funziona lo stesso

Non c’è estate senza Boomdabash e i loro tormentoni musicali. Quest’anno è il turno di “Love U hate U“, nuovo brano che in qualche modo rompe con il passato a apre a nuove strade. Non tanto per una questione stilistica, che rimane fedele alla sua essenza, quanto per l’assenza di duetti ai quali i Boomdabash ci avevano abituato, con Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Baby K, Annalisa e Paola & Chiara. Un approccio leggermente diverso per sorprendere il pubblico e i fan: i risultati non cambiano e infatti “Love u, hate u” sta raccogliendo numeri da capogiro sui social e sulle piattaforme digitali.

Senza contare l’entusiasmo dei fan, che celebrano il gruppo con commenti benevoli su YouTube. “Queste saranno anche delle canzonette estive ma a me piacciono perché mi mettono allegria!”, il commento di un utente. “Adesso inizia l’estate”, scrive un altro. O ancora “è una bomba lo già imparata é l’ho già sentita 20 volte da ieri mattina”, le parole di un altro internauta. C’è chi, infine, apprezza la scelta fatta dalla band: “Giusta decisione staccare un po’ con i featuring!”

Boomdabash pronti al bagno di folla di Battiti Live 2024

E anche questa sera, lunedì 22 luglio, i Boomdabash si apprestano a dominare il palco di Battiti Live 2024 per cantare assieme al pubblico il loro tormentone. Una canzone dinamica, movimentata, dal ritmo effervescente, che sembra volerci portare in un mondo di leggerezza.

La proposta di Boomdabash non sarà particolarmente innovativa, ma funziona nella sua semplicità. E il gruppo salentino continua con la sua formula che li ha portati al successo, anche senza duetti, continuando ad appassionare il suo pubblico con la sua freschezza di cui ogni estate sentiamo di avere bisogno.