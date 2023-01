Boomerissima/ Diretta e ospiti 3a puntata: Drusilla Foer, Nek, Corona…

Anticipazioni Boomerissima, la terza puntata del 24 gennaio 2023

Questa sera, martedì 24 gennaio, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il terzo appuntamento con “Boomerissima” il programma condotto da Alessia Marcuzzi che mette a confronto la generazione dei boomer con quella dei millennial. La prime due puntate sono state entrambe vinte dalla squadra dei boomer. Per “boomer” si intendono persone che mostrino atteggiamenti o modi di pensare ritenuti ormai superati dalle nuove generazioni.

“L’ispirazione mi è venuta pensando al rapporto con mio figlio Tommaso, che ha 21 anni. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: “Ai miei tempi era diverso”. “La musica era più bella”…”, ha dichiarato Alessia Marcuzzi. Anche questa sera le due generazioni si troveranno a vivere un vero e proprio viaggio negli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Gli ospiti della terza puntata di “Boomerissima” sono: Drusilla Foer, Nek, Corona e Rocco Hunt

Ospiti e squadre di Boomerissima

Nella terza puntata di “Boomerissima” la squadra dei boomer è formata da: Mietta, Francesco Paolantoni, Geppi Cucciari e Giorgio Mastrota. Mentre i millenials sono rappresentati da Francesca Manzini, Lodovica Comello, Pierpaolo Spollon e Riki. L’obiettivo delle due squadre è lo stesso: riuscire a convincere, tra una sfida e l’altra, il pubblico presente in sala, che la propria epoca sia la migliore di sempre. Tante le sfide che vedranno protagoniste le due squadre: Super Hit, Evolution of Dance, Che anno è, Tutti cantano Sanremo, Sei un mito, Sfida la moda e L’arringa finale. Non mancheranno momenti di varietà con Alessia Marcuzzi non solo nel ruolo di conduttrice, ma anche di ballerina e showgirl. Chi riuscirà a superare in modo brillante tutte le prove e a convincere il pubblico votante con l’arringa finale? I millennial riusciranno a conquistare la vittoria?

