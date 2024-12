Dagli esordi come annunciatrice tv e showgirl passando per le esperienze da conduttrice, Gabriella Golia oggi ha scelto il salotto de La Volta Buona tra carriera e vita privata. Incalzata dalla conduttrice, conferma subito l’aneddoto degli esordi quando rifiutò le proposte professionali di Silvio Berlusconi che, imperterrito, si rese protagonista di un gesto eloquente pur di averla nella propria squadra televisiva. “Non ho accettato le sue proposte allora ha comprato tutto il canale. L’ha detta quando l’aveva già fatto, era ad una convention, ed è andata proprio così…”.

Passando in rassegna la propria carriera, Gabriella Golia ha avuto diverse parole d’elogio per i grandi della tv: da Raffaella Carrà a Raimondo Vianello. A conquistare l’attenzione è stato però il retroscena sulla presunta liaison con Tony Hadley degli Spandau Ballet. “Cosa è successo? Io volevo vedere il Festival dalla platea ma mi fecero entrare dal backstage… Poi siamo andati in una discoteca e poi lui mi ha accompagnato in albergo. Sicuramente pensava di combinare qualcosa ma in realtà mi ero appena fidanzata con un ragazzo che mi piaceva tantissimo. Non sono mai stata di facili costumi ma posso confessare che un bacio c’è stato, è successo sotto l’albergo; devo dire che è stato bello, bacia molto bene”. L’ex annunciatrice tv ha poi aggiunto: “Lui ci rimase un po’ male… Poi ci siamo visti altre volte per cui tutti gli anni ci siamo simpaticamente rivisti, ma senza bacio. Tra l’altro, io credo che lui fosse già sposato in quel momento”.

Gabriella Golia: “Mio marito Marco e mio figlio Tommaso? Entrambi nervosi, però…

Si resta poi sul tema sentimentale ma pensando alla quotidianità, all’amore che quotidianamente circonda Gabriella Golia. La conduttrice ha raccontato del rapporto con il marito Marco Alloisio: “…Sta peggiorando caratterialmente, è nervoso; dice che non vuole stare dove c’è la gente. A volte è un po’ insofferente, però sai”. Qualche accenno anche al rapporto con il figlio Tommaso: “E’ nervoso come il padre però è sensibile; è buono… Giusto ieri abbiamo litigato, però sono cose che capitano”.