Boosta ex fidanzato di Fernanda Lessa/ Davide Dileo dai Subsonica all’amore!

Chi è Boosta, ovvero Davide Dileo

Il nome di Davide Dileo non è sconosciuto ai fan, anche se chi lo ha apprezzato e osannato per la creazione della famosa band dei Subsonica, lo ricorda in realtà con il nome di Boosta. Ex fidanzato di Fernanda Lessa è produttore e scrittore, nonchè tastierista, ha rivelato di recente alcuni dettagli sul tour 2020 che porterà il gruppo italiano in giro per il Bel Paese. Un giro di concerti che parte da una rivisitazione di uno dei loro dischi più famosi, Microchip Emozionale, che verrà pubblicato il prossimo 22 novembre 2019. “C’erano molte congiunture, a partire dal ventennale”, racconta a Radio Italia, “Abbiamo già fatto qualche concerto in cui abbiamo risuonato tutto quel disco e non consideriamo la musica intoccabile: non volevamo fare un disco tributo perché siamo ancora vivi fino a prova contraria, ma non è nemmeno un album omaggio”. La rivisitazione dell’album è stata possibile anche grazie all’intervento di diversi ospiti di primo piano, da Achille Lauro a Motta, da Elisa a Coez. Nessuna intenzione invece di approdare sul palco di Sanremo 2020, almeno per quanto riguarda Boosta. Per il resto del clan si apre uno spiraglio: accetteranno l’invito solo in qualità di ospiti, magari super ospiti. Samuel di contro è già all’attivo sul piccolo schermo grazie al suo neonato ruolo di giudice di X Factor, ma non è detta ancora l’ultima parola.

Boosta, ex fidanzato Fernanda Lessa: una storia importante

Davide DiLeo, in arte Boosta, è stato basilare perchè l’ex compagna Fernanda Lessa ritornasse a vivere. Vittima di un vortice di dipendenze in cui è finita appena maggiorenne, l’ex modella brasiliana è riuscita a superare questo scoglio insormontabile proprio grazie all’amore del musicista. I due oggi non stanno più insieme, ma Fernanda è ancora molto grata al suo ex per tutto ciò che ha fatto per aiutarla. Oggi, mercoledì 20 novembre 2019, Fernanda Lessa sarà ospite di Seconda Vita per raccontare la sua esperienza e forse parlerà anche della sua passata relazione con Boosta. “Non lo so come possa essere così paziente. Quando mi ha conosciuto, abbiamo fatto un anno trovandoci sempre nei festival, nelle discoteche. Ci incrociavamo sempre. Avevamo per caso lo stesso driver e dopo otto mesi mi ha chiesto il numero di telefono”, ha rivelato l’ex modella a Verissimo qualche tempo fa. Fernanda ha sempre ammirato Davide, sia come artista che come uomo. Forse anche perchè “sembra che lui abbia vissuto già 25 volte”. Clicca qui per guardare il video di Fernanda Lessa. Della fine del loro amore ad oggi si sa poco e nulla, se non per via di qualche dichiarazione fatta dall’ex modella. “Mi sentivo rifiutata dalla sua famiglia e me ne sono andata in Brasile con le bimbe”, racconta nel salotto di Silvia Toffanin. Da quel momento in poi fra Davide e Fernanda scoppia una battaglia fatta di avvocati e liti accese. “Poi ha prevalso la buona ragione. Lui è un ottimo padre”, conclude.

