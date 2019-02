Fernanda Lessa/ “Mi drogavo, ho subito una violenza, ma oggi…”

Fernanda Lessa, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, parla dell’inferno vissuto in passato e di come è riuscita a riprendere in mano la sua vita. Bellissima e con un fisico perfetto, Fernanda Lessa ha conquistato il successo da giovanissima lavorando nel mondo della moda. Modella affermata, richiesta dai più importanti fotografi e stilisti, Fernanda per mantenere la sua forma, ricorda di aver cominciato a drogarsi. “La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che c’è intorno. Pippavi per dimagrire, pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare. Lo fanno tutte, inutile che facciano le santarelline. Io per otto anni ho mantenuto ritmi infernali. non dormivo quasi mai, però viaggiavo in prima classe e guadagnavo venti milioni di lire per sfilare tre minuti”, ricorda l’ex modella. Fernanda Lessa non rinnega nulla, ma svela tutto ciò che c’è di brutto nel mondo dela moda. “L’unica pulita è Giselle Bundchen, una professionista seria”, aggiunge ancora.

FERNANDA LESSA: “TANTE PROPOSTE INDECENTI E UNA VIOLENZA”

Sono stati tanti gli uomini che hanno cercato di conquistare Fernanda Lessa. In Italia, ha amato Vittorio Mango, ma la storia finì dopo un aborto. Poi c’è stato Christian Vieri con cui ha avuto una relazione durata tre anni. Negli Stati Uniti, invece, ha fatto perdere la testa ad Adrien Brody. Non sono mancate, poi, le proposte indecenti: “sceicchi che mi volevano offrendomi 150mila euro a notte, un francese che ha tentato di violentarmi, ma non aveva fatto i conti con il mio vicino di casa. Quando ho subito la violenza, in Francia, lui mi aveva bloccata tra le ringhiere del mio balcone, io non volevo, ma per qualche minuto mi sono sentita paralizzata. La violenza, quando colpisce fa male”, spiega Fernanda Lessa.

FERNANDA LESSA: “L’AMORE MI HA SALVATA”

A salvare Fernanda Lessa è stato l’amore. Uno dei grandi amori dell’ex modella è stato sicuramente Davide Dileo, Boosta dei subsonica, da cui ha avuto due figlie. Quando ha scoperto di essere incinta della prima figlia ha capito che era arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita. “Ho capito che l’amore per il mio compagno e le mie figlie doveva vincere sull’alcol. Ce l’ho fatta, ne sono uscita”. La storia con Davide Dileo, però, ad un certo punto finisce e non bene: “sono stati sette anni d’inferno tra litigi e avvocati, poi ha prevalso la buona ragione. Lui è un ottimo padre. Avevo deciso di non innamorarmi più, di godermi e mie bimbe e le mie passioni. Poi, però, è arrivato quello che oggi è mio parito”, spiega. Lui si chiama Luca Zocchi: perFernanda è stato un colpo di fulmine, ma lui le ha rifilato un due di picche per poi cedere dopo quattro mesi ed oggi sono felici e innamorati.



