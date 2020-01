Boosta, ex fidanzato Fernanda Lessa/ Quel lungo viaggio nelle dipendenze

Il nome Davide Dileo non dirà forse nulla a chi non conosce i Subsonica: per gli ammiratori invece è Boosta, il bassista della band ex fidanzato di Fernanda Lessa. “Dalla coca ne sono uscita dopo la moda. L’alcool mi ha fottuto la vita. Mi facevo tre bottiglie di vino da sola ogni giorno. […] Alcolista, purtroppo, rimani per sempre, lo dice lo psicologo che mi segue ancora […] Poi ho conosciuto il mio ex compagno Davide. Piano piano ne sono uscita. Ma è stato un lungo viaggio che mi ha portato in un centro assistenza o se volete chiamarlo, così, in un rehab. Ho trascorso qualche mese là e mi sono salvata. Quanti soldi ho gettato via per colpa delle mie dipendenze”, ha detto la modella tempo fa al settimanale Chi. La svolta più o meno definitiva è avvenuta con la nascita della figlia Ira Marie, la primogenita della coppia. “Ho capito che l’amore per il mio compagno e per le mie figlie doveva vincere sull’alcool. Ce l’ho fatta. Ne sono uscita. Poi è arrivata la nostra seconda figlia Lua Clara, ma stavo bene”, ha aggiunto. Anche se Fernanda sa che è a Davide che deve la sua prima rinascita, non può negare che il loro rapporto si sia rotto proprio in seguito alla nascita della secondogenita. “Sono tornata in Brasile con le mie bambine, ma lì per la violenza non mi sentivo al sicuro”, ha detto la modella. “Sono un papà che va al parchetto, a scuola, sto nelle chat di classe. Le bambine vivono un po’ con la mamma e un po’ con me. Siamo genitori alla pari”, ha detto invece Boosta a Vanity Fair. E anche piuttosto riservato come padre, potremmo dire, visto che Boosta tiene alla larga i social dalla sua vita familiare. Sul suo profilo compaiono le sue foto, il suo lavoro, ma niente sulla due bambine. Come è giusto che sia.

Davide Dileo, conosciuto come Boosta, è stato il primo tassello a spingere la ex Fernanda Lessa a dire addio all’alcool. La modella brasiliana infatti ha vissuto una relazione con il bassista e compositore, volto noto dei Subsonica, alcuni anni fa. “Non lo so come possa essere così paziente. Quando mi ha conosciuto? Abbiamo trascorso un anno trovandoci sempre nei festival, nelle discoteche. Ci incrociavamo sempre. Avevamo per caso lo stesso autista e dopo otto mesi mi ha chiesto il numero di telefono”, ha svelato la modella a Verissimo. Fernanda ammira molto l’artista e separarsi da lui non è stato semplice, anche se poi ha trovato l’amore in Luca Zocchi. Il motivo della loro frattura a quanto pare è da ricondurre alla famiglia di Boosta, che Fernanda ha sempre sentito distante. Per qualche tempo ha deciso così di andare in Brasile, ritornare nella sua terra natia, ma poi ha capito di non poter lasciare che le due bambine vivessero senza il loro papà. Chiusa la relazione con la top model, Boosta ha invece puntato su Miriam Leone, con cui è stato fidanzato per quattro anni. “Succede e non ho molto da aggiungere visto che la vita va avanti. Ci sono nuove strade da percorrere”, ha dichiarato l’artista a La Stampa, confermando le rivelazioni dell’ex Miss Italia sulla fine della loro love story.

