Borgo Egnazia, cos’è e dov’è resort di lusso in Puglia che ospiterà G7/ La storia e quanto costa alloggiarci

Gli occhi del mondo su Borgo Egnazia, dove si tiene da oggi il G7 sotto la presidenza italiana: si tratta di un resort di lusso che si trova a Savelletri di Fasano, in Puglia, e che in passato è stato scelto da molte star internazionali come Justin Timberlake, Madonna e David Beckham. La struttura, che è stata blindata per garantire la massima sicurezza dei leader mondiali che prenderanno parte al G7, è stata scelta dalla premier Giorgia Meloni anche perché la Puglia rappresenta un punto di contatti tra due “mondi” apparentemente lontani, Occidente e Oriente.

Bonus vacanze 2024/ Fino a 500€ da spendere nelle strutture ricettive (ultime notizie oggi 13 giugno 2024)

Il resort Borgo Egnazia, che è di proprietà della famiglia Melpignano, è nato proprio su loro idea, nello specifico di Camilla Vender e suo marito Aldo Melpignano, con l’obiettivo di regalare alla Puglia una location che potesse diventare simbolo dell’ospitalità di questa regione nel mondo. La struttura, che è formata da tre aree (Corte, Borgo e VIlle), si trova in una posizione chiave nella macchina mediterranea, offrendo una splendida panoramica tra muri di pietra bianca e uliveti secolari, che tra l’altro ritroviamo nel simbolo scelto per il G7. La tradizione pugliese traspare anche dall’architettura di questo resort, basti pensare alle costruzioni in calce bianca, infatti ci si è ispirati alle antiche masserie, puntando però su un design comunque moderno.

TURISMO/ Non solo Venezia, l'estate sold out con il rischio overtourism

BORGO EGNAZIA, I COSTI PER RESORT E RISTORANTE GOURMET

Al resort Borgo Egnazia si accede tramite un arco d’ingresso e le tre aree, seppur separate, sono tra loro connesse. Ogni zona è dotata di camere, ville e appartamenti, tutti ambienti caratterizzati dal bianco e dotate di balconi panoramici, con bagni in pietra e ricco di comfort. I giardini sono in stile arabo e hanno muretti a secco, inoltre ha quattro piscine, un centro benessere da 1.800 metri quadrati, tre campi da tennis e un lido privato, oltre a bar e ristoranti con soffitti a volta e terrazze con vista. Per quanto riguarda i prezzi, questi cambiano chiaramente in base al periodo in cui si vuole effettuare la prenotazione e al tipo di soggiorno. Ad esempio, se si opta per un fine settimana di bassa stagione, si può partire da 429 euro per una notte nella Corte Bella con la vista sulla piscina, mentre si sale a 809 euro per una notte a La Casetta splendida, arrivando a 1.189 euro per la Casa Bella.

TH Resorts, aperte 32 strutture mare e montagna/ Boom di prenotazioni, Sardegna e Trentino gettonate

La suite La Egnazia, che dispone di una piscina privata, richiede 1.589 euro a notte in un fine settimana di bassa stagione. In questo resort extra lusso c’è una zona che è la più lussuosa di tutte, cioè la Casa Magnifica, per il quale si arriva a spendere 2.109 euro a persona. Il resort Borgo Egnazia che ospiterà il G7 dispone di un ristorante gourmet che vanta il Due Camini, una prestigiosa Stella Michel, e lo chef Domingo Schingaro, che è di origini pugliesi e propone la cucina regionale ma rivisitata. Chi vuole gustare una sua cena può arrivare a spendere da 160 a 200 euro, bevande escluse.

LA STORIA DI BORGO EGNAZIA E GLI OSPITI VIP

Il resort Borgo Egnazia è stato lanciato nel 2010, ma ha una storia che risale a circa 15 anni prima, quando l’avvocato e imprenditore locale Sergio Melpignano con la moglie Marisa ha trasformato la Masseria San Domenico da proprietà di famiglia a una location accessibile agli altri, ma esclusivo. Da qui l’idea del figlio Aldo di costruire nelle vicinanze Borgo Egnazia, il cui nome si ispira a un sito archeologico nelle vicinanze. Il resort è stato definito da Elle Decor uno dei più noti al mondo progetti di ospitalità dell’Italia, che ha anche il merito di offrire un’idea non convenzionale di lusso, ma si è guadagnata un giudizio positivo anche da parte della rivista francese L’Officiel.

Si è trattato di un progetto di successo, per il quale sono serviti sei anni, ma soprattutto un investimento di 150 milioni di euro, oltre alla creatività dello scenografo Pino Brescia, anche lui di origini pugliesi. Borgo Egnazia ha fatto parlare di sé nel 2012 per il matrimonio di Justin Timberlake e Jessica Biel, poi ha ospitato David Beckham, George Clooney e Madonna, ma è frequentato anche da imprenditori di tutto il mondo, emiri e manager internazionali. Da oggi e fino al 15 giugno ospiterà il G7.











© RIPRODUZIONE RISERVATA