Borgomanero, cede binario vicino stazione/ Lavori sulla linea Novara-Domodossola

Disagi a Borgomanero, dove un binario vicino alla stazione ha ceduto. Subito sono partiti i lavori di sistemazione, ma era impossibile continuare ad utilizzarlo per il passaggio dei convogli, quindi le Ferrovie hanno disposto la messa in sicurezza urgente della linea. L’intervento dovrebbe essere portato a termine martedì sera. Il binario è quello della linea Novara-Borgomanero-Domodossola, a 200 metri a nord dalla stazione ferroviaria, proprio nel tratto in corrispondenza del passaggio a livello di via Arona, quindi il più trafficato della città. Su quella linea transitano quotidianamente molti treni merci.

Il Comune di Borgomanero in una nota ha spiegato che sono stati avviati «lavori necessari di ripristino urgente per il normale funzionamento del traffico ferroviario». Inoltre, ha informato la cittadinanza del fatto che il passaggio a livello di via Arona resterà «chiuso fino alle 12 di martedì 31 maggio». Visto che l’attraversamento del passaggio a livello è fondamentale per chi deve recarsi nelle aziende tra Arona e Borgomanero, anche la circolazione stradale è stata adeguata alle esigenze dei lavori ferroviari.

LE DISPOSIZIONI DEL COMUNE DI BORGOMANERO

Per entrare a Borgomanero chi proviene da Arona deve imboccare la tangenziale nelle direzioni per Novara e la Valsesia. Nel primo caso si entra da via Maghiate e via Piave. Nell’altro si attraversa la frazione di San Marco e ci si immette nel nuovo sottopasso di via Verdi o viale Kennedy. Il Comune di Borgomanero, comunque, ha annunciato che la polizia locale potenzierà la segnaletica stradale relativa alle destinazioni e ai servizi dentro l’abitato. Ma il Comune chiede agli automobilisti la massima attenzione e collaborazione al fine di evitare code e intasamenti della circolazione. Nella giornata odierna il Comune di Borgomanero ha poi comunicato il livello di allerta meteorologica giallo per il rischio di locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante a causa del maltempo.

