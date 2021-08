Borgonovo vs Fusani, lite in tv “Dici baggianate”/ “Smettila, mi alzo e me ne vado!”

Duro scontro in diretta tv, durante la puntata di ieri sera di Zona Bianca, fra il giornalista de La Verità, Francesco Borgonovo, e la collega Claudio Fusani. Argomento di dibattito, il Green Pass, il passaporto vaccinale per cui le posizioni dei due “contendenti” sono diametralmente opposte. “Io inviterei i democratici – spiega la Fusani lanciando frecciatine al collega – a far parlare in maniera di fare un discorso completo. Il green pass serve perchè negli ultimi dieci giorni abbiamo avuto tre milioni di vaccinati in più, quindi il green pass è utile a quello, serve anche perchè crea uno schermo in più. Tutti noi qui, tranne qualcuno, sta facendo un uso politico e strumentale del green pass che fa vomitare”.

VACCINAZIONI PER I SENZA FISSA DIMORA/ Progetto Arca, parte operazione "On The Road"

Quindi Cruciani, anch’egli in studio, replica: “Ma la discussione è politica”. Quindi la Fusani riprende la parola: “Obbligo? E’ l’ultima cosa che deve essere fatta, finche si può si deve convincere, persuadere, creare ostacoli, e l’obbligo è l’ultima cosa io voglio vedere, l’obbligo no”. Quindi di nuovo Cruciani: “Col green pass non fai entrare i ragazzini dei 14anni ai ristoranti?”, e la Fusani si infervora: “Non mi devi urlare in faccia non siamo alla tua radio, io non posso parlare con queste persone. non sono riuscita a concludere. l’obbligo deve essere proporzionato e attento, è l’ultima cosa da fare, siamo nella democrazia e ci vuole la persuasione fino in fondo, credo nell’intelligenza della persone, sono stati scaricati 45 milioni di green pass quindi gli italiani sono intelligenti”.

Laila El Harim morta sul lavoro, il marito/ “Quella macchina aveva avuto problemi”

BORGONOVO VS FUSANI: “COL GREEN PASS MENO SICURI CHE CON IL TAMPONE”

Poco dopo gli animi si sono nuovamente scaldati: “Col green pass diciamo alla persone che sono sicuri – ha ripreso la parola Borgonovo – non è vero, noi col green pass avremo una situazione peggiore rispetto a prima”. Quindi la Fusani da sotto commenta: “Sento il rumore delle unghie” e a quel punto il giornalista de La Verità è esploso: “Va bene parla tu, fai la dittatura tu, arrangiati, dì quello che vuoi e parla da sola, ciao ciao, questa è la democrazia che vuoi tu, insulti le persone”.

La replica: “Sei molto permaloso, stai cercando di mettere in un foglio a quadretti un evento che nessuno sa gestire”. La controreplica: “Non hai ascoltato nessuno, hai preteso di parlare, questo è l’atteggiamento dominante, non ha lasciato dire alle persone le argomentazioni”. E ancora: “Uno non vaccinato ma con il tampone negativo è più sicuro di uno che è stato vaccinato, bisogna dirlo, ci si pensa solo a essere libero e andare a giro magari può contagiare, questo è il punto, non sono io o le baggianate che dice la Fusani”. E la giornalista ha replicato: “Adesso però la devi smettere, la devi smettere, punto, se no io mi alzo e vado via”.

Lago di Como esonda dopo maltempo: lungolago allagato/ Video, +20cm in sei ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA