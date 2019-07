BORIS BECKER E LAYLA POWELL/ La coppia esce allo scoperto a Wimbledon

La vita sentimentale di Boris Becker continua ad essere molto intensa. L’ex campione di tennis, oggi commentatore sportivo, infatti, ha al suo fianco una nuova compagna. La donna che ha conquistato il cuore di Becker non è una ragazza qualsiasi, ma una vera bomba sexy. L’ex campione di tennis che continua a sfoggiare il proprio fascino facendo stragi di cuori, infatti, è riuscito a conquistare la bellissima modella britannica Layla Powell con cui era stato già beccato a cena lo scorso marzo. La scintilla tra i due, come fa sapere Dagospia, sarebbe scattata dopo settimane di corteggiamento social. La bellezza di Layla Powell non passa inosservata e per farsi strada tra i numerosi corteggiatori, Boris avrebbe cominciato a bombardare di like le foto della modella fino a convincerla a dargli una possibilità.

BORIS BECKER E LAYLA POWELL: L’AMORE NASCE SU INSTAGRAM

L’insistenza di Boris Becker su Instagram ha smosso le acque al punto che, oggi, l’ex tennista e Layla Powell sono ufficialmente una coppia. I due, per uscire allo scoperto e presentarsi ufficialmente alla stampa come fidanzati, hanno scelto un luogo caro all’ex campione come Wimbledon. La nuova coppia avrebbe anche la benedizione di Lilly, ex moglie di Becker che a maggio aveva, ai microfoni del giornale tedesco Bild aveva dichiarato di conoscere la modella 31enne e di trovarla «carina». Insomma, le premesse affinchè la storia duri ci sono tutte. L’ex campione, però, ama conquistare le donne: Layla Powell riuscirà a tenerlo legato a sè?

© RIPRODUZIONE RISERVATA