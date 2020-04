Boris Johnson papà, nato primo figlio/ Carrie Symonds ha partorito: è un maschio

Pubblicità

Boris Johnson, il primo ministro inglese, è diventato papà. La fidanzata 32enne Carrie Symonds ha partorito, dando alla luce il primo figlio. Ad annunciare il lieto evento è stata una portavoce di Downing Street che ha svelato il sesso del bambino che è un maschio. Il piccolo è venuto alla luce in un ospedale di Londra e sia la mamma che il bambino “stanno bene”. Secondo la BBC, inoltre, il primo ministro inglese avrebbe assistito al parto, restando accanto alla giovane fidanzata. La coppia aveva annunciato di essere in attesa del primo figlio lo scorso marzo. Il lieto evento era atteso per l’estate, ma oggi è arrivata la notizia della nascita del bambino che sarebbe venuto al mondo al settimo mese di gravidanza. Nessun problema, tuttavia, per il bambino che “gode di ottima salute” come la mamma.

Boris Johnson papà: la fidanzata Carrie Symonds ha partorito dopo il coronavirus

Dopo la paura provata per il coronavirus che ha messo a dura prova la propria salute, Boris Johnson ha vissuto l’emozione più grande per un uomo: veder nascere il proprio figlio. Una gioia immensa anche per la fidanzata Carrie Symonds che aveva accusato i sintomi del coronavirus, ma senza conseguenze di rilievo. Dopo essere diventati genitori per la prima volta, Boris Johnson e Carrie Symonds, lo scorso marzo, oltre ad annunciare l’arrivo di un figlio, avevano anche annunciato il fidanzamento. Il prossimo passo per la coppia, dunque, dovrebbe essere il matrimonio che, con l’emergenza coronavirus ancora in atto, potrebbe essere rimandato al 2021. In attesa dei fiori d’arancio, dunque, la coppia, per il momento, si gode il piccolo principe di cui non è stato ancora svelato il nome.

Prime Minister Boris Johnson and Carrie Symonds announce birth of son at London hospital https://t.co/qyRnHle9p1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 29, 2020





