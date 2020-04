Carrie Symonds, chi è la compagna di Boris Johnson/ “Ho il Coronavirus, sto guarendo”

Carrie Symonds è la compagna di Boris Johnson, il primo Ministro britannico. Dopo la notizia della positività al Coronavirus da parte di Johnson, ecco arrivare la notizia: anche la compagna Carrie ha i primi sintomi di Covid-19. Alcuni giorni, infatti, Carrie aveva lasciato Downing Street dopo che il compagno aveva annunciato di essere positivo al Coronavirus. Per la donna però non è bastato lasciare la sede del primo Ministro britannico visto che pochi giorni dopo ha cominciato ad avere i primi sintomi. Ad annunciarlo è stata proprio la Symonds con un tweet pubblicato su Twitter: “Ho passato l’ultima settima a letto con molti sintomi del Coronavirus”. La donna si trova, da sola in isolamento, nella sua casa a Camberwell nella zona sud di Londra e ha sottolineato di aver avuto solo i sintomi del virus senza però essersi sottoposta al test del tampone. “Non c’è stato bisogno di sottoporsi al test e, dopo diversi giorni di riposo, mi sento più forte e sono in via di guarigione” – ha precisato la compagna del primo ministro inglese, che sta vivendo questo momento con grande apprensione visto che anche in dolce attesa. La Symonds, infatti, è incita di sei mesi e proprio per questo sta seguendo i consigli del Royal College Obstetricians & Gynaecologists e sulle sue condizioni ha precisato: “essere incinta con il Covid-19 è spaventoso. A tutte le donne incinta, mi raccomando leggete quanto scritto in questa guida e che io ho trovato rassicurante“.

Chi è Carrie Symonds, compagna Boris Johnson

Carrie Symonds ha 32 anni ed è la compagna di Boris Johnson. 33 anni di differenza tra di loro, ma nonostante ciò la coppia è innamorata e felice. Figlia del co-fondatore della testata The Indipendent, la Symonds in passato è stata alla guida della comunicazione del Partito Conservatore. Dopo aver conseguito una laurea in storia dell’arte e studi teatrali presso l’università di Warwick nel 2009, Carrie ha cominciato la sua carriera come addetta stampa per il partito Conservatore. Nel 2010 l’incontro con Boris Johnson: la Symonds, infatti, si occupava della campagna elettorale a sindaco di Johnson per Londra. Otto anni dopo viene promossa a capo delle comunicazione prima di lasciare il posto per un nuovo progetto. La coppia è stata spesso protagonista del gossip britannico: dapprima per la differenza di età e poi per il loro rapporto turbolento che li ha portati anche a scontrarsi con liti violenti. Carrie e Boris sono in attesa del loro primo figlio e hanno progetti di vita insieme, come il matrimonio che dovrebbero celebrare nei prossimi mesi.



