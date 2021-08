BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari altre trimestrali bancarie (5 agosto 2021)

A PIAZZA AFFARI ALTRE TRIMESTRALI BANCARIE

Pochi ma interessanti i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sapremo gli ordini all’industria tedesca di giugno. Alle 8:45 toccherà alla produzione industriale francese di giugno. Alle 10:00 verrà diffuso il bollettino economico della Bce. Alle 13:00 si conosceranno le decisioni di politica monetaria della Bank of England. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e il saldo della bilancia commerciale relativo al mese di giugno. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a dieci anni e francesi con durata fino al 2034. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Moderna, dalla Germania quelle di Bayer e Adidas, mentre a Piazza Affari quelle di Banco Bpm, Pirelli, Unipol, Abitare In, Ascopiave, Banca Finnat, Banca Ifis, Banca Intermobiliare, Banca Popolare di Sondrio, Carige, Cattolica, Credem, Datalogic, Exprivia, Fila, Gefran, Igd, Illimity, Mps, OpenJobMetis, Net Insurance, Pierrel, Piquadro, Retelit, Salcef, Tesmec, TXT e-solutions e UnipolSai.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,53% a 25.490 punti. Sul listino principale si è messa in luce Fineco con un +3,3%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+2,3%), Diasorin (+2,1%), Exor (+1,2%), Ferrari (+1,5%), Mediobanca (+1,1%), Prysmian (+1%), Recordati (+1,3%), Stellantis (+2,3%) e Stm (+1,1%). Buzzi ha fatto peggio di tutti con un -1,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-0,9%), Atlantia (-1,1%), Azimut (-1,2%), Generali (-0,6%), Saipem (-1%) e Snam (-0,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 98 punti base.

