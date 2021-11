BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari debutta Intercos (2 novembre 2021)

A PIAZZA AFFARI DEBUTTA INTERCOS

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:45 conosceremo la lettura finale dell’Indice PMI manifatturiero italiano relativo al mese di ottobre. Analoghi dati verranno poi diffusi con riferimento ala Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55) e all’Europa (ore 10:00). Alle 18:00 sarà la volta del numero di autovetture immatricolate in Italia nel mese di ottobre. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di Ferrari. Inoltre, farà il suo debutto in Borsa Intercos.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +1,23%, Moncler a +2,87% (1 novembre 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,23% a 27.206 punti. Sul listino principale si è messa in luce Moncler con un +2,9%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,7%), Atlantia (+1,5%), Azimut (+1,8%), Cnh Industrial (+2,2%), Ferrari (+2,7%), Fineco (+2,2%), Interpump (+1,7%), Intesa Sanpaolo (+1,5%), Inwit (+1,8%), Leonardo (+1,5%), Mediobanca (+1,6%), Moncler (+2,9%), Recordati (+1,8%), Saipem (+1,6%), Snam (+2,1%), Tenaris (+2,7%) e Terna (+1,8%). Hanno chiuso in rosso solamente Bper (-0,6%), Exor (-0,1%), Nexi (-2,7%) e Unicredit (-0,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 131 punti base.

BORSE & MERCATI/ La rincorsa a nuovi massimi con una avvertenza per i risparmiatori

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

BORSE & MERCATI/ Nasdaq e inflazione, per gli investimenti è meglio il basso rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA