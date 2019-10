BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari debutta Newlat (29 ottobre 2019)

A PIAZZA AFFARI IL DEBUTTO DI NEWLAT

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo la fiducia dei consumatori francesi a ottobre, mentre alle 10:00 toccherà all’indice dei prezzi alla produzione in Italia a settembre. Alle 15:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori americani a ottobre. In giornata è prevista l’emissione di Bot a sei mesi. A Piazza Affari è previsto il debutto, sul segmento Star, di Newlat. Si attendono poi le trimestrali di Campari, Pirelli, Edison e Cerved. Nel pomeriggio si terrà l’assemblea degli azionisti di As Roma. Dalla Gran Bretagna arriverà la trimestrale di British Petroleum, mentre dagli Usa quelle di General Motors, Mastercard, Pfizer e Conocophillips.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,38% a 22.695 punti. Sul listino principale hanno fatto bene Pirelli (+4,2%) e Ferragamo (+4,2%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1%), Azimut (+1,3%), Buzzi (+1,2%), Cnh Industrial (+1,1%), Exor (+1,3%), Ferrari (+1,3%), Fineco (+2,4%), Prysmian (+2%), Snam (+1,1%), Stm (+2,2%), Tenaris (+1,5%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -1,8%. Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 143 punti base.

