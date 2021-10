BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari giornata di dividendi (18 ottobre 2021)

A PIAZZA AFFARI GIORNATA DI DIVIDENDI

La settimana inizia senza particolari dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare solamente la produzione industriale Usa di settembre in diffusione alle 15:15 e l’Indice NAHB di ottobre che verrà comunicato alle 16:00. In giornata è attesa l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 11 mesi. A Piazza Affari staccano il dividendo Banca Mediolanum, Generali, Intesa Sanpaolo, Unipol, Banca Ifis, Ilpra e Marr.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,81% a 26.489 punti. Sul listino principale si è messa in luce Cnh Industrial con un +3,4%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Eni (+1,9%), Ferrari (+1,5%), Intesa Sanpaolo (+2%) e Tenaris (+3,1%). Bper ha fatto peggio di tutti con un -1,4%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-0,7%), Hera (-0,7%), Poste Italiane (-0,6%) e Telecom Italia (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 103 punti base.

