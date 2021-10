BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 26.000 punti (15 ottobre 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 26.000 PUNTI

Nella giornata di oggi sono previsti in diffusione alcuni dati macroeconomici rilevanti. Alle 8:00 conosceremo il numero di auto immatricolate in Europa a settembre. Alle 8:45 sapremo l’inflazione francese di settembre. Alle 10:00 arriverà anche quella italiana relativa allo stesso mese. Alle 10:30 la Banca d’Italia fornirà un aggiornamento sul livello raggiunto dal debito pubblico. Alle 11:00 l’Istat diffonderà il saldo della bilancia commerciale di agosto. Alla stessa ora avremo l’analogo dato a livello europeo. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le vendite al dettaglio di settembre, l’indice dei prezzi all’importazione di settembre e l’Empire State Index di ottobre. Alle 16:00 toccherà all’Indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan e relativo al mese di ottobre e alle scorte industriali di agosto.

A mercati chiusi è previsto l’aggiornamento del rating sul debito sovrano francese da parte di Dbrs. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Goldman Sachs. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,23% a 26.277 punti. Sul listino principale si è messo in luce Banco Bpm con un +4,4%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Atlantia (+2%), Buzzi (+2,3%), Ferrari (+2,3%), Fineco (+3,7%), Interpump (+2,9%) e Nexi (+2,8%). Chiusura in rosso solamente per Leonardo (-7%) e Unipol (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 101 punti base.

